Starship è quindi in fase di preparazione per il terzo volo di prova, che SpaceX punta a lanciare nelle prossime settimane . Non ci sono ancora date precise, ma al momento sembra che tutto stia procedendo per il verso giusto e forse già a gennaio potremmo vedere qualcosa di concreto. La società ha pubblicato il recente successo dello static fire test su X, condividendo anche uno splendido slow-motion dell'operazione.

Vi ricordiamo che Starship è composta da due elementi, anche se spesso il suo nome identifica solamente il secondo stadio, quello superiore e che un giorno ospiterà le zone di carico e le aree per l'equipaggio. Il primo stadio di Starship si chiama Super Heavy e in questo caso non ha avuto nessun ruolo. Entrambi i componenti della navicella sono progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili e sono alimentati dai motori Raptor, su cui SpaceX ha lavorato molto in questi mesi per migliorarne resa e affidabilità. Super Heavy integra 33 Raptor, mentre Starship ne monta solamente 6 e nella versione finale saranno leggermente diversi, poiché perfezionati per funzionare in assenza d'atmosfera.

Fino ad ora Starship non è riuscita a completare tutti gli obiettivi proposti per il primo lancio sub-orbitale, ma la seconda volta c'è stato un netto passo in avanti e finalmente abbiamo visto i due stadi separarsi correttamente. Durante il primo test di aprile questo passaggio era fallito e SpaceX scelse intenzionalmente di far esplodere la navicella quattro minuti dopo il decollo. Con la seconda prova di novembre si è fatto qualcosa in più e lo step della divisione dei due stadi è stato superato. Il primo stadio è poi esploso in fase di discesa. Per quanto riguarda Starship, Il volo è proceduto apparentemente senza intoppi per qualche minuto, ma anche la navicella ha infine avuto lo stesso destino quando ha raggiunto circa la metà del percorso prestabilito. In ogni caso, l'ultimo segnale telemetrico proveniente dal lancio ha fissato l'altitudine di Starship a 148 chilometri di altezza.

Sarà molto interessante vedere come procederà la prossima prova e se SpaceX tenterà di concludere la tratta prevista, che dovrebbe terminare con l'ammaraggio controllato del secondo stadio nell'oceano a nord di Kauai, nelle Hawaii.