Ingenuity manca per meno di 2 mt il nuovo record di volo su Marte

Ingenuity continua a macinare record su record sul pianeta rosso, e proprio di recente ha completato il suo 68esimo volo marziano completando una tratta incredibilmente lunga.

Il tutto si è concretizzato lo scorso 15 dicembre, quando Il piccolo elicottero ha percorso ben 702 metri di volo senza sosta secondo quanto riportato dal log di volo della missione. Ci mancava davvero poco e avrebbe potuto battere il suo precedente record! In effetti ha volato solamente 1,8 mt in meno di quando nell'aprile 2022 ha percorso la tratta più lunga, ossia di 704 m durante il suo 25esimo volo.

In effetti il piano originale prevedeva che il volo 68 battesse il record di gran lunga; poiché Ingenuity avrebbe dovuto percorrere la bellezza di 828 mt di terreno, ma per qualche ragione si è deciso di ridimensionare lo spostamento. Non è chiaro perché Ingenuity non abbia raggiunto quel traguardo, ma non sembra esserci nessun problema specifico. Il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione dell'elicottero, ha pubblicato un post su X per celebrare il volo 68 e non ha menzionato alcuna criticità.