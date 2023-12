Blue Origin NS-24: il razzo New Shepard torna a volare | Diretta ore 15.30

Ricordiamo che il veicolo non vola dal 12 settembre 2022, quando durante la missione ha subito un'anomalia. Anche in quel caso si trattava di un volo senza equipaggio e in seguito a successive analisi si è capito che la problematica fu legata principalmente alla rottura termo-strutturale dell'ugello del motore , come vi abbiamo spiegato in un articolo dedicato.

Dopo oltre un anno di stop in seguito all'ultimo lancio fallimentare, Blue Origin è pronta a riprovarci con una nuova missione spaziale del suo razzo New Shepard. Mancano davvero poche ore, infatti, l'azienda trasmetterà in streaming l'evento oggi pomeriggio alle 15.30 secondo il nostro fuso orario.

Stavolta si spera in un esito diverso e come al solito la partenza avverrà dal Launch Site One nel Texas occidentale. In questo caso caratterizzerà per la presenza di un payload misto: a bordo troveremo 33 carichi scientifici, buona parte dei quali sviluppati in collaborazione con la NASA, oltre a 38.000 cartoline inviate da studenti che partecipano al programma Blue Origin Club for the Future, che promuove l'educazione STEM. Il programma fa parte di un'organizzazione no-profit fondata dall'azienda di Jeff Bezos, che mira a coinvolgere i giovani nella scienza e nell'esplorazione spaziale.

Dall'ultimo fallimento Blue Origin ha implementato 21 azioni correttive per risolvere le potenziali criticità, tra cui la riprogettazione di componenti dell'ugello del motore e altre modifiche minori che riguardano anche il protocollo di lancio. La società è fiduciosa sulla buona riuscita della missione. Come il nome fa capire, la missione NS-24 rappresenterà il 24esimo per il razzo New Shepard e, se tutto andrà bene, l'azienda spera di riprendere il suo programma spaziale con regolarità nei prossimi mesi.

La missione sarà trasmessa in diretta sul sito di Blue Origin (in FONTE) e a quanto pare non ci sarà una trasmissione in diretta sulla pagina YouTube, al contrario di quanto avvenuto con le precedenti missioni.