Telescopio spaziale Euclid: le prime fantastiche immagini svelate dall'ESA

Gli scienziati della missione Euclid si sono riuniti a Darmstadt, in Germania, per svelare e discutere le prime immagini ufficiali del telescopio Euclid. In realtà le prime immagini di prova erano state pubblicate a fine luglio, ma erano ancora lontane dalle capacità reali di questo mezzo.

Ricche di colore e di sfumature, le nuove istantanee catturano caratteristiche precedentemente invisibili, persino in alcuni oggetti cosmici che abbiamo avuto modo di studiare approfonditamente con altri telescopi. Euclid è quindi pronto a intraprendere il suo ambizioso compito, ossia mappare l'universo alla ricerca delle sfuggenti materia e dell'energia oscura, studiando miliardi di galassie che risiedono fino a 10 miliardi di anni luce dalla Terra. Come confermato dall'entusiasmo degli scienziati, alcuni di questi oggetti lontani già appaiono nella prima serie di immagini di Euclid.

Euclid è un mezzo unico per capacità, infatti, il telescopio può esaminare vaste porzioni di cielo. Siu parla di aree quasi 100 volte più grandi di quanto il telescopio spaziale James Webb possa osservare. Ciascuna delle immagini ad alta risoluzione di Euclid include oltre 600 milioni di pixel, il che consente agli astronomi di vedere chiaramente molto lontano nell'universo.

In totale, Euclid ha impiegato un solo giorno per catturare tutti e cinque gli oggetti cosmici che vediamo, scelti per l'appeal pubblico oltre che per il valore scientifico. Ecco le parole di Carole Mundell, direttore della scienza dell'ESA, pronunciate mentre svelava le immagini.

"Sono assolutamente felice di dire che questo è il punto in cui diciamo di aver raggiunto tutti i nostri obiettivi ingegneristici per la missione e siamo ora in grado di passare alla fase scientifica. È davvero una giornata speciale oggi."

Eccole a seguire, corredate da una breve descrizione, poi ulteriori dettagli su questo incredibile mezzo al cui interno c'è anche un po' di Italia.