Neuralink, pubblicati documenti e dettagli sulla morte di scimmie utilizzate per i test

Anche se Elon Musk ha sempre negato le affermazioni secondo cui alcune scimmie utilizzate come cavie per la sperimentazione di Neuralink sarebbero morte a causa degli impianti cerebrali , ci sarebbero alcuni documenti che suggeriscono l'esatto contrario.

DOCUMENTATI DIVERSI CASI

Non mancano citazioni di casi di soppressione per infezione, a seguito della rottura di un pezzo dell'impianto cerebrale di Neuralink durante il processo chirurgico, o di condizioni di progressivo peggioramento dello stato mentale degli animali a distanza di qualche giorno dall'installazione dell'impianto.

MUSK SOSTIENE IL CONTRARIO

Dal canto suo, Elon Musk ha sempre sostenuto che nessuna scimmia sarebbe morta per causa diretta di un impianto Neuralink e che sarebbero state sempre scelte "scimmie terminali", già prossime alla morte, come soggetti di prova al fine di "minimizzare il rischio per le scimmie sane".

Wired, tuttavia, cita un ex dipendente anonimo che nega queste parole definendole "ridicole" e una "pura invenzione" dato che il programma necessità di almeno un anno di sperimentazione sui soggetti, coda che escluderebbe soggetti "già vicini alla morte". Ovviamente, questa persona ha chiesto di restare anonimo per paura di ritorsioni nei suoi confronti.



Il Physicians Committee for Responsible Medicine è un'organizzazione no-profit che si batte contro l'uso di animali vivi nei test e ha citato in giudizio l'UC Davis per ottenere i documenti dal California National Primate Research Center (CNPRC), una struttura di ricerca biologica presso la scuola in cui hanno avuto luogo i test.

Negli scorsi anni, il PCRM ha anche presentato una denuncia al Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) sostenendo che le pratiche di Neuralink violassero l'Animal Welfare Act. A seguito di questa denuncia, l'azienda è stata messa sotto inchiesta dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America per aver probabilmente trasportato illegalmente dispositivi patogeni pericolosi rimossi dalle scimmie utilizzate per i suoi test.

Neuralink, ricordiamo, ha recentemente aperto le iscrizioni per il primo test sull'uomo dell'interfaccia neurale N1 dopo aver ottenuto lo scorso maggio il via libera da parte della FDA.