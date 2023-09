Tra gli strumenti portano su Marte dal rover Perseverance , qualcuno ricorderà che in passato vi abbiamo parlato anche di MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), un generatore d’ossigeno prototipale e realizzato in miniatura per l’occasione, che aveva il compito di dimostrare il suo funzionamento e la capacità di fornire ossigeno ai primi equipaggi umani del futuro. Ebbene, la NASA fa sapere che i test si sono conclusi positivamente e ha condiviso anche alcuni dati molto interessanti.

MOXIE utilizza un processo elettrochimico per separare gli atomi di ossigeno dalle molecole di anidride carbonica presenti nell'atmosfera sottile di Marte. Mentre questi gas passano attraverso il sistema, vengono analizzati per verificare la purezza e la quantità di ossigeno prodotto.

Una delle applicazioni principali di questa tecnologia potrebbe essere la produzione di propellente per razzi direttamente su Marte. Gli astronauti potrebbero evitare di trasportare grandi quantità di ossigeno da Terra e, invece, fare affidamento sulla produzione locale di ossigeno utilizzando materiali presenti sulla superficie del pianeta. Questa idea, chiamata utilizzo delle risorse in situ (ISRU), rappresenterà un importante passo avanti nell'esplorazione spaziale.

MOXIE è stato il primo esperimento di questo tipo su Marte, aprendo la strada per futuri sviluppi tecnologici. La NASA ritiene che lo sviluppo di tecnologie simili sia fondamentale per supportare una presenza a lungo termine sulla Luna e per prepararsi per le prime missioni di esplorazione umana sul pianeta rosso.

Nonostante con questa tecnologia si siano raggiunti risultati eccezionali, il prossimo passo non sarà necessariamente la costruzione di un MOXIE 2.0, ma piuttosto la creazione di un sistema identico che sia in grado di operare su vasta scala e che possa produrre ossigeno in quantità significative, con annessa la capacità di immagazzinarlo. L'obiettivo finale è quello di creare un ecosistema sostenibile che permetta agli astronauti di vivere su Marte e dare il via a una vera e propria colonizzazione di questo pianeta.

Ricordiamo che quest'idea attira molti, non solo la NASA. Uno dei principali fautori di questo progetto è Elon Musk, che più volte in passato si è lasciato andare a previsioni piuttosto ambiziose.