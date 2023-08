Siamo sempre più vicini al secondo tentativo di lancio sub-orbitale per Starship, e proprio in questi giorni SpaceX ha lavorato ad alcune modifiche al primo stadio. Il prototipo Booster 9 di Super Heavy viene è comparso con il nuovo interstadio ventilato, un componente per il suo sistema di separazione della navicella modificato.

Per chi non lo sapesse, il razzo di nuova generazione è composto da due elementi completamente riutilizzabili: un enorme propulsore di primo stadio chiamato Super Heavy e un'astronave alta 50 metri chiamata Starship. Le due parti hanno volato insieme solo una volta fino ad oggi, ossia durante il volo di prova del 20 aprile, che aveva lo scopo di testare il tutto prima delle prove orbitali future. Tuttavia, ciò non è accaduto: la Starship e il Super Heavy non si sono separati come previsto e SpaceX ha inviato un comando di auto-distruzione, facendo esplodere il duo in alto sopra il Golfo del Messico.

Da quel fallimento, SpaceX ha apportato una varietà di modifiche al design a seguito al fine di aumentare le possibilità di successo nei futuri voli della Starship. La modifica più importante riguarda il sistema di separazione dell'astronave, scopriamo così che Starship e Super Heavy sono in fase di aggiornamento per utilizzare un metodo di separazione chiamato hot-staging, in cui i motori del secondo stadio della Starship si accenderanno per spingere la navicella lontano dal propulsore.