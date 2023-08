Another Brick in the Wall ricreata decodificando le onde cerebrali con l'IA

Utilizzando le onde cerebrali di pazienti neurochirurgici, alcuni ricercatori dell'università di Berkeley hanno creato una cover di un segmento di circa 15 secondi di Another Brick in the Wall utilizzando un modello di intelligenza artificiale. Ed è la prima volta che una canzone viene generata a partire da segnali neurali. L'obiettivo, però, non è tanto la gloria quanto la possibilità di aiutare i pazienti con impedimenti nel linguaggio a comunicare con il prossimo.

Per ottenere i dati da dare in pasto al software di machine learning, nell'ormai lontano 2009 i ricercatori hanno registrato l'attività cerebrale di 29 pazienti ai quali è stata fatta ascoltare la stessa parte di Another Brick in The Wall, Part 1 durante un trattamento chirurgico per l'epilessia in un ospedale di Albany, New York. I dati sono stati poi utilizzati per addestrare il modello di intelligenza artificiale in modo che completasse la parte di brano, lunga 15 secondi, che non è stata fatta ascoltare ai pazienti. Ed è così che è stata ottenuta una breve e ovattata cover che sembra registrata sott'acqua, ma che risulta senza alcun dubbio riconoscibile.