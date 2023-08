Luna-25, partita la prima missione lunare russa dopo 47 anni

Questa notte la Russia ha dato ufficialmente il via alla sua prima missione lunare dopo 47 anni, lanciando la sonda Luna-25 che in assenza di imprevisti dovrebbe atterrare sul satellite tra circa 10 giorni. Il razzo Soyuz incaricato del trasporto del lander è decollato alle 1:10 ora italiana dal sito 1S del Vostočnyj Comodrome.



La missione - la prima diretta sulla Luna dalla caduta dell'Unione Sovietica - non ha il solo obiettivo di mostrare al mondo le capacità della Russia in campo aerospaziale, anche se per il momento senza equipaggio. A bordo del lander sono stati installati sofisticati strumenti per analizzare il terreno lunare, rilevare la presenza di ghiaccio, di neutroni e raggi gamma e studiare l'esosfera del nostro satellite.

LA STRUMENTAZIONE

La strumentazione del lander robotico - il cui peso approssimativo è di 1.800 kg - comprende un sistema per il prelievo e l'analisi di campioni del suolo lunare che è composto da un insieme di sedimenti, polveri e frammenti chiamato regolite. L'obiettivo è quello di raccogliere almeno 11 campioni, vaporizzarli e rilevarne la composizione. Inoltre la sonda è dotata di un emettitore di neutroni in grado di penetrare il terreno di circa un metro e pensato per rilevare la presenza di depositi di ghiaccio.



Oltre a studiare il suolo lunare, il lander è in grado di misurare la radioattività, catturare immagini ed effettuare rilevazioni relative all'esosfera della Luna, composta da alcuni gas che vanno a creare una sottile atmosfera. In totale la dotazione scientifica conta nove strumenti dal peso complessivo di quasi 31 kg ed è pensata per svolgere ricerche scientifiche a lungo termine. La sonda resterà infatti sulla Luna per un anno terrestre, in base a quanto affermato dall'alto funzionario Alexandre Blokhine dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

STRUMENTAZIONE LANDER LUNA-25

​ADRON-LR: analisi attiva di neutroni e raggi gamma della regolite

analisi attiva di neutroni e raggi gamma della regolite ARIES-L : misurazione del plasma nell'esosfera

misurazione del plasma nell'esosfera LASMA-LR : spettrometro laser di massa per l'analisi dei campioni

spettrometro laser di massa per l'analisi dei campioni LIS-TV-RPM : spettrometria infrarossa di minerali e micrometeoriti e imaging

spettrometria infrarossa di minerali e micrometeoriti e imaging PmL : misurazione di polveri e micro-meteoriti

misurazione di polveri e micro-meteoriti THERMO-L : misurazione delle proprietà termiche della regolite

misurazione delle proprietà termiche della regolite STS-L: imaging panoramico e locale con braccio robotico e cattura video in alta definizione

imaging panoramico e locale con braccio robotico e cattura video in alta definizione Retroriflettore laser: esperimenti di librazione lunare e ranging

esperimenti di librazione lunare e ranging BUNI: alimentazione e supporto ai dati scientifici

IL PROGRAMMA DELLA MISSIONE

La missione lunare è la prima del nuovo programma dopo l'interruzione della collaborazione di Roscosmos con le agenzie spaziali occidentali. Ed è anche la prima missione che prevede l'atterraggio nel polo sud della Luna, lo stesso luogo scelto dagli Stati Uniti e dalla Cina per le future missioni e per l'atterraggio della sonda indiana Chandrayaan-3 che dovrebbe toccare il suolo lunare il 22/23 agosto. Si tratta infatti di una zona costantemente illuminata e particolarmente ricca di risorse.

Per la prima volta nella storia, l'allunaggio sarà effettuato sul polo sud lunare. Fino ad ora, tutti erano sulla luna nella zona equatoriale - Alexandre Blokhine, agenzia spaziale russa Roscosmos



In base al piano della missione, Luna-5 dovrebbe impiegare 5 giorni per raggiungere il satellite terrestre e ne serviranno da 5 a 7 per valutare il sito d'atterraggio migliore. Per il momento l'agenzia spaziale russa ha scelto una zona a nord del cratere Boguslawsky, ma nel caso in cui il terreno selezionato presentasse difficoltà per l'atterraggio potrebbe optare per una zona situata a sud-ovest del cratere Manzini.



Scelto l'obiettivo la sonda scenderà fino 3 km di quota, si posizionerà in verticale e si avvicinerà al suolo lunare in discesa passiva fino a 700 metri. A quel punto inizieranno le manovre di atterraggio vere e proprie. Secondo quanto previsto da Roscomos, se tutto dovesse andare per il verso giusto la sonda dovrebbe atterrare il 21 agosto, battendo sul tempo la sonda indiana Chandrayaan-3, nonostante quest'ultima sia stata lanciata ben prima: il 14 luglio.