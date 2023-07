NASA e DARPA hanno pianificato di lanciare un veicolo spaziale a propulsione nucleare in orbita terrestre entro la fine del 2025 o l'inizio del 2026. Il progetto, noto come DRACO ("Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations"), mira a effettuare un test in spazio aperto della propulsione termica nucleare (NTP), una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria che potrebbe aiutare l'umanità a stabilirsi su Marte e ad affrontare in meno tempo viaggi all'interno del sistema solare. Il veicolo spaziale DRACO sarà sviluppato e costruito da Lockheed Martin, come annunciato recentemente dai membri del team del progetto.

Il progetto non è nuovo, poiché l'agenzia di ricerca avanzata per progetti di difesa degli Stati Uniti (DARPA) ha avviato il programma nel 2021, a cui si è poi unita la NASA all'inizio del 2023.

La sua partecipazione non dovrebbe sorprendere, dato che l'interesse dell'agenzia per la tecnologia NTP risale a molto tempo fa. Pensate, la NASA aveva pianificato di lanciare una missione con equipaggio su Marte a bordo di un veicolo spaziale a propulsione nucleare entro il 1979! Il programma si chiamava NERVA ("Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application") ma è stato infine annullato nel 1972. Ora si punta nuovamente a Marte, con l'obiettivo di inviare astronauti entro la fine degli anni '30 o l'inizio degli anni '40. La propulsione termica nucleare è ancora considerata una svolta fondamentale che potrebbe rendere questo obiettivo più raggiungibile, riducendo il tempo di viaggio da e verso il pianeta rosso.