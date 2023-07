James Webb, un anno di scienza: la nuova immagine mostra un'area di stelle nascenti

Per festeggiare il completamento del primo anno di scienza, la NASA aveva fatto sapere che avrebbe condiviso una nuova immagine, ed è stata di parola. Non si tratta di una foto qualsiasi, ma di un'elaborazione all'infrarosso che mai è stata vista con tale chiarezza. Si tratta della regione di formazione stellare nota con il nome di Rho Ophiuchi, situata a 390 anni luce dalla Terra e di fatto la più vicina a noi tra le regioni di questo genere. Ve la proponiamo a seguire, poi ne parliamo meglio perché di dettagli da descrivere ce ne sono in quantità.

L'immagine all'infrarosso mostra nel dettaglio una regione che contiene circa una cinquantina di giovani stelle che hanno quasi tutte una massa simile a quella del nostro Sole. Le aree maggiormente scure dell'immagine sono quelle in cui la polvere è più densa e al cui interno le protostelle sono ancora in formazione.

Le aree in rosso identificano dei giganteschi getti di idrogeno molecolare e sono ben visibili verticalmente a destra e nella sezione superiore dell'immagine. La loro formazione è qualcosa di affascinante, se pensiamo che compaiono quando una stella irrompe per la prima volta attraverso il suo involucro di polvere cosmica lanciando una coppia di getti opposti nello spazio. La NASA usa un parallelismo poetico per definirle, dicendo che si comportano "come un neonato che per la prima volta allunga le braccia verso il mondo".

Al centro della metà inferiore dell'immagine vediamo la stella S1, la quale è stata in grado di scavare una vera e propria caverna tra la polvere. Si tratta anche dell'unica stella presente nell'immagine con dimensioni significativamente maggiori a quelle del nostro Sole.

Chi volesse scaricare l'immagine ad altissima risoluzione (12778 X 11968 in formato PNG dal peso di 135.00 MB) potrà farlo dal link in FONTE.