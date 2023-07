Missioni Artemis: sulla Luna ci saranno anche degli europei

L'ESA è stata uno dei primi firmatari degli Accordi Artemis guidati dalla NASA, che mirano a tracciare un percorso per l'esplorazione della luna e a stabilire norme pacifiche internazionali per l'esplorazione spaziale. L'aggiunta di India ed Ecuador il mese scorso porta il numero dei firmatari dell'accordo per Artemis a 27 paesi in totale.

"Sono molto felice e molto orgoglioso che la NASA si affidi all'Europa come partner nella fornitura di elementi critici" per le missioni Artemis, ha affermato Aschbacher.

Entrambe le missioni di allunaggio Artemis 4 e Artemis 5, che dovrebbero essere lanciate rispettivamente nel 2028 e nel 2029, avranno come protagonista un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea , stando a quanto ha dichiarato alla testata Space.com il direttore dell'ESA Josef Aschbacher. È garantito che un altro astronauta dell'ESA volerà in una futura missione sulla luna Artemis, probabilmente la quarta o la quinta, ma quale non è ancora stata deciso.

L'Europa contribuisce anche al modulo di servizio, che fornisce elettricità e altre risorse, per il veicolo spaziale Orion della NASA, che trasporterà gli astronauti Artemis sulla luna. E l'ESA sta fornendo (in collaborazione con il Giappone) un modulo habitat e un modulo di rifornimento per la stazione orbitale Gateway, un elemento chiave dell'infrastruttura Artemis. L'agenzia riceverà tre opportunità di volo per gli astronauti europei all'interno delle missioni Artemis, ma non si sa con certezza quali missioni saranno interessate.

La prima missione con equipaggio del programma, Artemis 2, dovrebbe essere lanciata nel novembre 2024 per fare il giro della luna e ritorno. la NASA ha ufficializzato i nomi dei quattro astronauti che orbiteranno attorno alla Luna durante la missione Artemis II, la cui partenza è prevista il prossimo anno. Per alcuni saranno nomi già noti, poiché a comandare la spedizione ci sarà Reid Wiseman, accompagnato da altri due astronauti statunitensi, ossia Victor Glover e Christina Koch. A chiudere il quartetto sarà Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese, in rappresentanza del suo paese.

La NASA prevede quindi di proseguire lo sforzo con la missione di superficie Artemis 3 non prima del 2025 o del 2026, in attesa della prontezza del sistema Starship di SpaceX , che fungerà da lander lunare della missione. Le date di lancio di Artemis 4 e 5 potrebbero quindi essere modificate a seconda di quando Artemis 3 atterrerà.