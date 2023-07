Falcon 9 di SpaceX da record! Riutilizzato per la 16a volta atterra con successo

Con il lancio del 9 luglio SpaceX ha raggiunto un nuovo obiettivo "record" per un suo esemplare di razzo Falcon 9, che è stato in grado di affrontare con successo 16 missioni e completarle. Il razzo è decollato con successo dallo Space Launch Complex-40 della Cape Canaveral Space Force Station per portare in orbita 22 mini satelliti Starlink V2.

Inizialmente previsto per l'alba di domenica, SpaceX ha dovuto posticipare l'orario di lancio diverse volte per via delle condizioni meteorologiche instabili, fino a quando si è concretizzato il tutto (da noi erano le 5.58 di lunedì). I 22 mini satelliti Starlink di tipo V2 sono stati messi in orbita poco più di un'ora dopo il lancio dalla Space Coast e ora la conta totale sale a 4.768 satelliti Starlink.

Sebbene siano stati lanciati solo 22 dei mini satelliti V2, questi sono in grado di fornire una capacità fino a 4 volte superiore rispetto alle versioni precedenti. La rete Starlink conta attualmente più di 1,5 milioni di utenti, quindi la maggiore capacità è necessaria mentre il programma Starship viene sviluppato per lanciare in futuro i satelliti Starlink di dimensioni più grandi.