Il robot Valkyrie della NASA vola in Australia per nuovi test

Il robot Valkyrie della NASA ha iniziato una nuova missione che lo allontana dal Johnson Space Center dell'agenzia a Houston, portandolo a Woodside Energy a Perth, nell'Australia occidentale. Il tutto fa parte di un accord secondo il quale nella sede australiana si testerà il software per fornire dati e feedback alla NASA, contribuendo così ad accelerare la maturazione della tecnologia robotica. In questa seconda collaborazione rimborsabile con Woodside, Valkyrie svilupperà capacità operative remote che potrebbero migliorare l'efficienza delle operazioni offshore e remote di Woodside, aumentando contemporaneamente la sicurezza sia per il personale che per l'ambiente. Inoltre, le nuove capacità potrebbero avere applicazioni per le missioni Artemis della NASA e per altri obiettivi di robotica terrestre.

Ricordiamo che Valkyrie è il risultato di un progetto lanciato dal Johnson Space Center (JSC) della NASA per il DARPA Robotics Challenge, che si è concretizzato in un robot umanoide pensato per sostituire gli esseri umani in missioni pericolose o in location impossibili da raggiungere. Valkyrie sembra uscito da un cartone animato giapponese dei tempi che furono ed è un concentrato di tecnologia. Misura190 centimetri in altezza, pesa circa 125 kg ed è in grado di muoversi quasi come un essere umano. Il tutto è arricchito da una moltitudine di sensori, tra cui sonar nell'addome e un sistema LIDAR sulla testa, lo stesso usato dalle vetture a guida autonoma per misurare le distanze. Valkyrie può essere alimentato sia tramite cavo sia con una batteria estraibile, che garantisce un'autonomia di circa un'ora. Una caratteristica interessante di Valkyrie è la facilità con cui le appendici, braccia e gambe, possono essere smontate e sostituite per risolvere rapidamente eventuali guasti. Questa flessibilità è ancora più importante considerando che ogni arto ospita sensori aggiuntivi e videocamere.

La NASA pianifica di sfruttare l'esperienza acquisita nell'operare Valkyrie presso le strutture di Woodside per imparare come progettare meglio robot per lavorare in condizioni sporche e pericolose, come quelle che si trovano sulla Luna nei siti di lavoro e negli habitat a lungo termine che verranno stabiliti nelle future missioni Artemis. I robot mobili telecomandati sulla superficie lunare e marziana potrebbero consentire agli operatori terrestri di svolgere attività importanti, anche quando gli astronauti non sono fisicamente presenti. Queste attività includono l'ispezione e la manutenzione di infrastrutture e impianti che sfruttano risorse e materiali disponibili, consentendo agli astronauti di vivere di ciò che il luogo offre. I test condotti da Woodside forniranno anche dati preziosi agli ingegneri della NASA sull'uso di robot avanzati in applicazioni terrestri simili. Queste sono le parole di Shaun Azimi, capo del team di robotica destrezza della NASA Johnson. "Siamo lieti di iniziare la prossima fase di sviluppo e test di sistemi robotici avanzati che hanno il potenziale per influenzare positivamente la vita sulla Terra, consentendo operazioni più sicure in ambienti pericolosi. Queste dimostrazioni valuteranno il potenziale attuale dei robot avanzati per estendere la portata degli esseri umani e aiutare l'umanità ad esplorare e lavorare in sicurezza ovunque". Utilizzare i robot per potenziare le missioni Artemis può aiutare l'umanità a stabilire una presenza a lungo termine sulla superficie lunare e, un giorno, su altri pianeti come Marte. Attraverso partenariati commerciali nazionali e internazionali, la NASA sta creando la prossima generazione di capacità robotiche su scala umana.