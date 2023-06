Il ronzio delle onde gravitazionali registrato per la prima volta nella storia

Ulteriori conferme derivano da una serie di studi pubblicati da scienziati provenienti da Cina, India, Europa e Australia, dove si ipotizza che i segnali rilevati potrebbero provenire dalla fusione di buchi neri supermassicci coinvolti in danze cosmiche che durano milioni di anni prima di fondersi del tutto . Durante questo processo, rilasciano energia sotto forma di onde gravitazionali che si propagano in tutto l'universo, onde che gli astronomi dicono di aver ora rilevato per la prima volta nella storia.

Nonostante gli astronomi non sappiano con certezza cosa stia causando questo ronzio, il segnale rilevato rappresenta una prova convincente ed è coerente con le aspettative teoriche delle onde gravitazionali prodotte da numerose coppie di buchi super massicci, come ha dichiarato Stephen Taylor, un astrofisico dell'Università di Vanderbilt, nel Tennessee, che ha guidato la ricerca negli Stati Uniti.

Da quasi un decennio gli scienziati sono alla ricerca di questo eco lieve ma persistente delle onde gravitazionali, generate da eventi che si sono verificati sia poco dopo il Big Bang sia dalle fusioni di buchi neri supermassicci nell'intero cosmo. Nonostante questa teoria fosse stata a lungo ipotizzata dai fisici e cercata dagli astronomi, individuare i segnali delle onde gravitazionali che compongono tale fondo è risultato difficile a causa della loro debolezza e della loro oscillazione su scale temporali di decine di anni. Ora, osservazioni durate ben tre lustri hanno finalmente confermato la loro presenza . In un annuncio molto atteso e coordinato a livello globale, un team di scienziati provenienti da tutto il mondo ha riportato la scoperta del "ronzio a bassa frequenza" di queste onde cosmiche che attraversano la Via Lattea.

Gli astronomi hanno recentemente annunciato una scoperta di grande rilevanza in ambito astronomico . Per la prima volta, è stato udito il debole ronzio delle onde gravitazionali che risuonano nell'universo.

Gli scienziati riferiscono che il ronzio di fondo delle onde gravitazionali osservato ha guadagnato importanza nel tempo, fornendo una prova affascinante che potrebbero esserci centinaia di migliaia o addirittura milioni di buchi neri supermassicci destinati a fondersi nei prossimi centomila anni, anche se di fatto questi oggetti cosmici giganteschi non sono ancora stati individuati.

Come si è arrivati all'incredibile risultato? Per rilevare le onde gravitazionali di fondo gli astronomi hanno studiato le Pulsar, ossia delle stelle che ruotano fino a 700 volte al secondo con straordinaria regolarità, emettendo fasci di luce dai loro poli magnetici che appaiono come "impulsi" quando si trovano in linea con la Terra.

Se lo spazio tra la Terra e le pulsar fosse completamente vuoto, la luce emessa impiegherebbe lo stesso tempo per raggiungere la Terra, ma questa viene influenzata da fattori come il gas, la polvere interstellare, i movimenti delle pulsar e dei corpi celesti nella Via Lattea, nonché dalle onde gravitazionali.

Ecco le parole della coautrice dello studio e scienziata di NANOGrav Chiara Mingarelli, assistente professore di fisica alla Yale University.

È come un coro, con tutte queste coppie di buchi neri supermassicci che risuonano a frequenze diverse. Questa è la prima prova in assoluto per lo sfondo delle onde gravitazionali. Abbiamo aperto una nuova finestra di osservazione sull'universo.

Nella nuova ricerca, gli impulsi provenienti da 68 pulsar sono stati monitorati nell'arco di 15 anni utilizzando tre grandi radiotelescopi: l'Osservatorio di Arecibo a Porto Rico, il Green Bank Telescope nel West Virginia e il Very Large Array nel New Mexico, assieme a molti altri presenti in Europa, India, Cina e Australia. In FONTE potete trovare le due principali ricerche pubblicate sull'argomento.