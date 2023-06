Nella hot staging i motori del secondo stadio iniziano ad accendersi prima che quelli del booster del primo stadio finiscano di spegnersi . La strategia, comunemente utilizzata nei razzi russi, dovrebbe aumentare la capacità di carico di Starship in orbita di circa il 10%, ha detto Musk. Tuttavia, la decisione di optare per questo modus operandi ha richiesto una serie di modifiche di design a Starship.

L'azienda sta operando nell'ottica di vanificare il più possibile gli stessi problemi riscontrati con il primo volo ad alta quota, come la mancata separazione dei due stadi, facendo il possibile per assicurarsi che questo problema non si ripeta.

Come vi avevamo riportato dopo la missione, l'esperienza del 20 aprile ha causato anche considerevoli danni alla piattaforma di lancio orbitale presso Starbase, il sito di SpaceX. L'azienda sta lavorando per riparare quella piattaforma e proteggerla da danni simili durante i futuri lanci. Tra le modifiche, SpaceX fa sapere che sta versando circa 1.000 metri cubi di calcestruzzo armato ad alta resistenza sulla piattaforma, inoltre sta anche installando una lastra di acciaio che spruzza acqua. La lastra è essenzialmente come una gigantesca doccia rovesciata, pensata per sparare l'acqua verso l'alto mentre il razzo è sopra la piattaforma, per contrastare la massiccia quantità di calore prodotto. Questo proviene dai 33 motori Raptor del primo stadio di Starship, un enorme booster che l'azienda chiama Super Heavy. Il secondo stadio è conosciuto con il nome di Starship, la navicella alta circa 50 metri che è dotata di sei motori Raptor.

La Starship che ha volato il 20 aprile era alimentata da Raptors che lo stesso Musk ha definito "un po' eterogenei". La Starship che sarà preparata per il prossimo volo presenterà motori più uniformi con alcune leggere ma importanti migliorie. Questi cambiamenti sono molto tecnici, ad esempio, i nuovi Raptor presentano un design migliorato del collettore di gas caldo, nonché una maggiore coppia di serraggio dei bulloni del collettore di gas caldo, e molto altro pensato per migliorare l'efficienza e la sicurezza.

Il prossimo lancio avrà obiettivi simili al primo e non sarà un test orbitale vero e proprio, tuttavia è difficile definire delle tempistiche precise. La piattaforma e il prossimo veicolo Starship dovrebbero essere pronti per il lancio tra circa sei settimane, ma ci sono alcuni problemi che potrebbero rallentare le operazioni. Ad esempio, una coalizione di gruppi ambientalisti sta attualmente citando in giudizio l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti, sostenendo che l'agenzia non abbia valutato correttamente i danni che i lanci di Starship possono causare all'ambiente e alla comunità del Texas meridionale.