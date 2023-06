La NASA vuole il suo HAL 9000 sulla stazione Gateway | Le ultime novità IA

La NASA vuole portare le più recenti tecnologie in ambito IA nello spazio attraverso un modello LLM proprietario e la messa in servizio di una versione preliminare è prevista all'interno della stazione spaziale Lunar Gateway , quella che tra qualche tempo riceverà i primi moduli e che farà da ponte tra la superficie della luna e i nuovi equipaggi in arrivo. A qualcuno tra voi è venuto in mente HAL 9000 di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick? In effetti parliamo di qualcosa di incredibilmente simile, ma con la speranza possa funzionare meglio della versione cinematografica.

Ad esempio, la dott.ssa Suzuki ha delineato uno scenario in cui il sistema sarà in grado di risolvere automaticamente problemi di trasmissione dei dati e inefficienze, insieme ad altri tipi di interruzioni digitali, evitando così costose operazioni per l'invio di ingegneri nello spazio ogni volta che un veicolo spaziale si disconnette o il suo software si guasta in qualche modo.

In una pagina dedicata (in FONTE) alla ricerca di supporto da realtà private per la realizzazione di Lunar Gateway, la NASA riporta che sarà necessario utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per gestire vari sistemi anche quando la stazione non è occupata. Questi includono operazioni autonome sia generiche sia dei carichi scientifici, prioritizzazione della trasmissione dei dati, gestione della salute di Gateway e altro ancora.

Non dovremo nemmeno attendere troppo tempo prima di vederlo in funzione, poiché stando alle parole della ricercatrice impegnata nel progetto, Larissa suzuki, la NASA mira a implementare una prima versione test sulla stazione orbitale Lunar Gateway . Questa sarà la prima stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna e fornirà supporto dapprima alle missioni Artemis, per poi diventare un vero e proprio avamposto per le future missioni lunari, come anticipato all'inizio. L'idea è quella di realizzare un'interfaccia basata sul linguaggio naturale che consentirà agli astronauti di richiedere consigli sugli esperimenti o di eseguire manovre senza dover consultare manuali complessi.

Scherzi a parte, un sistema stile ChatGPT potrebbe offrire grandi vantaggi sia per le missioni con equipaggio umano che per quelle senza equipaggio. A tal proposito, la NASA sta sviluppando un sistema che consentirà agli astronauti di eseguire manovre, condurre esperimenti e altro ancora utilizzando un'interfaccia di tipo ChatGPT basata sul linguaggio naturale , stando a quanto riporta The Guardian in un recente articolo.

CHATGPT ORA GIRA SU WINDOWS 3.1

Dopo aver visto girare Doom su ogni tipologia di dispositivo dotato di display, sembra che qualcosa di simile stia avvenendo anche con ChatGPT, grazie al lavoro di tanti sviluppatori esterni. Stavolta la magia avviene grazie a WinGPT, un'applicazione scritta in linguaggio C che utilizza le API standard di Windows dell'epoca e il set di controlli standard. L'unico elemento dell'interfaccia utente non nativo è la barra di stato, che lo sviluppatore ha dovuto implementare manualmente. Nonostante Windows 3.1 avesse una barra di stato nativa, Microsoft non l'ha resa disponibile agli sviluppatori, quindi il creatore di WinGPT ha dovuto utilizzare un codice personalizzato del 1997 per ottenere il risultato desiderato.

Ancora più impressionante è il fatto che il programma si connetta nativamente al server dell'API di OpenAI utilizzando TLS 1.3, uno standard di crittografia rilasciato nel 2018. Questo elimina la necessità di una macchina proxy con un sistema operativo moderno per stabilire e mantenere la comunicazione.

Come ci si potrebbe aspettare, WinGPT soffre di alcune limitazioni rilevanti. Ad esempio, a causa del supporto limitato della memoria, WinGPT riceve risposte brevi che non tengono conto del contesto della conversazione. I più curiosi potranno scaricare WinGPT dal sito web dialup.net. L'app funzionerà su qualsiasi versione di Windows a 16 o 32 bit successiva alla 3.11 con un'implementazione di Winsock, inoltre sarà necessario inserire la propria chiave API di OpenAI per farla funzionare correttamente. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito dello sviluppatore, peraltro realizzato con una grafica in stile retrò che vi farà scendere qualche lacrimuccia se non siete giovanissimi.