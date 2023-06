Virgin Galactic porta l'Italia nello spazio suborbitale: missione il 29 giugno

La missione suborbitale Virtute 1 decollerà a bordo di VSS Unity il 29 giugno : mancano dunque solamente tre giorni al primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic che porterà tre membri dell'Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche in condizioni di microgravità per effettuare 13 esperimenti scientifici su termofluidodinamica , biomedicina e sviluppo di materiali innovativi e sostenibili . Il tempo complessivo del volo sarà di 90 minuti.

Colonnello Villadei : comandante della missione, indosserà una tuta per la misurazione dei dati biometrici. Il volo rientra nel suo addestramento da astronauta per una futura missione sulla ISS.

: comandante della missione, indosserà una tuta per la misurazione dei dati biometrici. Il volo rientra nel suo addestramento da astronauta per una futura missione sulla ISS. Tenente Colonnello Landolfi : si occuperà della misurazione delle performance cognitive in microgravità e studierà come alcune sostanze liquide e solide si mescolano in tali condizioni.

: si occuperà della misurazione delle performance cognitive in microgravità e studierà come alcune sostanze liquide e solide si mescolano in tali condizioni. Ingegnere Carlucci: si occuperà di una serie di test utilizzando sensori multipli per lo studio della frequenza cardiaca, delle funzioni cerebrali e di altri parametri vitali in microgravità.

Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall'Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso costante e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire - Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic

Parte così il primo volo commerciale di Virgin Galactic dopo le cinque missioni di prova nello spazio suborbitale conclusesi ufficialmente a maggio con Unity 25. Dopo Galactic 01 sarà la volta di Galactic 02, in programma ad agosto, cui seguiranno ulteriori voli nei mesi a seguire. La partenza dell'aereo VMS Eve che trasporterà la navicella VSS Unity a 15 chilometri di altezza avverrà dallo Spaceport America del New Mexico. Dopo lo sgancio e l'accensione dei motori, VSS Unity arriverà quasi a 100 chilometri di altezza per poi fare ritorno verso la base.