Virgin Galactic: Italia protagonista del primo volo commerciale il 27 giugno

Virgin Galactic ha effettuato cinque missioni di prova, l'ultima delle quali il 25 maggio . Questo ultimo volo è stato il primo di Virgin Galactic dal luglio 2021, quando a bordo c'era nientemeno che il CEO, Richard Branson. L'azienda ha poi stoppato le operazioni per migliorare i mezzi e prepararli al meglio per l'inizio dei voli commerciali.

Galactic 01 sarà una missione di ricerca scientifica e porterà a bordo dello spazioplano di Virgin tre membri dell'Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia per condurre ricerche in condizione di microgravità. Ma non è tutto, infatti, agli inizi di agosto è previsto il lancio di Galactic 02 , il secondo volo spaziale commerciale, a cui faranno seguito altri voli a cadenza mensile.

Le missioni partiranno dallo Spaceport America nel Nuovo Messico, la sede commerciale di Virgin Galactic. Come funziona l'esperienza proposta dall'azienda?

La procedura prevede il trasporto in quota della navicella VSS Unity da parte dell'aereo VMS Eve. Una volta che saranno raggiunti i 15 km di altezza avverrà una delle sequenze più delicate, lo sgancio della navicella. La Unity accenderà i motori e completerà l'ultima parte della salita arrivando a poco meno di 100 km di altezza. A quel punto l'equipaggio potrà sperimentare alcuni minuti in condizione di microgravità e poi inizierà la manovra di ritorno a Terra. Anche questa fase sarà piuttosto delicata ed entrerà in gioco un sistema collaudato di rallentamento denominato "a piuma", dove due alette aerodinamiche regolabili aiuteranno i piloti a mantenere l'orientamento e la stabilità del velivolo nell'ultima fase del processo di rientro. E poi ci sarà l'atterraggio, uguale in tutto e per tutto a quello di un aereo classico.