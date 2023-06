C'è fosforo negli oceani di Encelado: è uno degli elementi costitutivi della vita

La scoperta è stata fatta di recente analizzando delle particelle di ghiaccio emesse dalle colate oceaniche del satellite naturale, rilevate dalla sonda Cassini della NASA prima di schiantarsi, ed è stata pubblicata sulla rivista Nature lo scorso 14 giugno (in FONTE). In precedenza erano state rilevate altre molecole organiche, ma la presenza del fosforo conferma ancora una volta che Encelado ha tutti gli ingredienti chimici necessari per il sostegno della vita così come la conosciamo sulla Terra.

Utilizzando i dati raccolti dalla missione Cassini della NASA , un team internazionale di scienziati ha scoperto il fosforo , un elemento chimico essenziale per la vita, è racchiuso all'interno di granelli di ghiaccio ricchi di sale espulsi nello spazio da Encelado.

La piccola quantità rilevata riflette la scarsità del fosforo. "Dei sei elementi bioessenziali, il fosforo è di gran lunga il più raro nell'universo", ha detto Frank Postberg, autore principale dello studio. Ovviamente, il fatto che Enceladus contenga i requisiti per la vita non significa necessariamente che esista vita sulla luna.

Le precedenti analisi avevano confermato la presenza di elementi come carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno e zolfo , tranne il fosforo. Un team di scienziati planetari ha trovato nove granuli contenenti fosfati (fosforo legato ad atomi di ossigeno) tra circa 1000 campioni inizialmente trascurati dai ricercatori.

Encelado è uno dei satelliti naturali di Saturno e ha suscitato grande interesse scientifico a causa delle sue caratteristiche uniche. Le informazioni raccolte dalle sonde Voyager e, soprattutto, dalla sonda Cassini hanno fornito preziose informazioni sulla sua composizione e attività geologica. Quest'ultima, evidenziata dai pennacchi d'acqua e dalle eruzioni nella sua regione polare sud, indica la presenza di un oceano sotterraneo e di un intenso calore interno.

La sonda Cassini si è schiantata nell'atmosfera di Saturno nel 2017, ma ha raccolto dati a sufficienza per scoprire un aumento della salinità nelle vicinanze dell'anello E di Saturno e nelle regioni dei pennacchi suggerisce la presenza di oceani sotterranei salati che potrebbero essere favorevoli alla vita. Queste scoperte hanno stimolato l'interesse nell'esplorazione di Encelado come possibile luogo per la ricerca di vita nel sistema solare.

Sebbene al momento il progetto di visitare la luna Encelado sia considerato secondario rispetto a quello di esplorare Titano attraverso la missione Dragonfly nel 2027, la NASA ha incluso Encelado nel suo programma New Frontiers e resta nei piani futuri dell'agenzia. L'esplorazione di Encelado richiederà lo sviluppo di strumentazioni complesse per prelevare campioni sotterranei, ma è considerato un obiettivo importante per la ricerca astrobiologica. Inoltre, il telescopio spaziale James Webb potrebbe contribuire ulteriormente ad illuminare la scomposizione chimica dell'oceano sotterraneo caldo di Encelado.