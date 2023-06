Il vostro nome potrà essere inviato verso Giove con la missione Europa Clipper

Anche per la missione Europa Clipper, in partenza verso la luna gioviana nel 2024, la NASA ha dato il via all'iniziativa "Message in a Bottle", o in precedenza nota come "Send your Name".

Stavolta il messaggio includerà anche una poesia e i nomi saranno come una sorta di messaggio in una bottiglia, che viaggerà miliardi di km mentre la missione indagherà sui misteri di questa luna. Come parte della campagna, i nomi ricevuti entro le 23:59 del 31 dicembre 2023 saranno incisi su un microchip, insieme alla poesia scritta dalla poetessa Ada Limón e intitolata "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" (Lode al Mistero: Una Poesia per Europa). Per firmare, leggere la poesia e ascoltare Limón recitare la poesia in un video animato, potrete seguire il link in FONTE.

La campagna "Message in a Bottle" è simile ad altri progetti della NASA che hanno permesso a decine di milioni di persone di inviare i loro nomi a bordo delle missioni Artemis I e di diverse navicelle spaziali su Marte. Si basa sulla lunga tradizione dell'agenzia di spedire messaggi di ispirazione su navicelle spaziali che hanno esplorato il nostro sistema solare e oltre. Nello spirito del "Golden Record" delle sonde Voyager, che ha inviato una capsula del tempo con suoni e immagini per comunicare la diversità della vita e della cultura sulla Terra, il programma mira a stimolare l'immaginazione delle persone di tutto il mondo.