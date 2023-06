NASA Ingenuity, l'elicottero marziano ha avuto un blackout di 6 giorni a inizio aprile

Solo di recente abbiamo scoperto che ad aprile l'elicottero Ingenuity della NASA su Marte ha causato preoccupazione al suo team di operatori. Circa due mesi fa, ossia nella prima settimana di aprile, Ingenuity non è riuscito a comunicare con il team responsabile della sua missione per circa sei giorni. Secondo quanto riportato da Travis Brown, l'ingegnere capo di Ingenuity, l'elicottero ha avuto difficoltà a mantenere una modalità di sopravvivenza notturna a causa dell'energia solare limitata durante l'inverno marziano. Questo ha creato incertezza nella pianificazione delle attività dell'elicottero.

Come se non bastasse, si è verificato anche un problema di comunicazione a causa dell'ombra creata da uno sperone roccioso posizionato tra Ingenuity e il rover Perseverance, che si occupa di trasmettere i comandi da e verso l'elicottero. Quando il rover è tornato nel raggio di comunicazione ma Ingenuity non si trovava ancora da nessuna parte, il team ha iniziato a preoccuparsi.