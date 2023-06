ESA Mars Express: il 2 giugno trasmetterà le immagini in diretta da Marte

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato domani 2 giugno offrirà la prima live streaming da Marte a opera della sonda Mars Express. Sarà la prima volta che le immagini in diretta saranno trasmesse sin dal suo impiego avvenuto quasi 20 anni fa.

Lo streaming inizierà quando da noi saranno le 18.00 e saranno proposte delle immagini in sequenza a 50 secondi circa l'una dall'altra, che arriveranno direttamente dalla Visual Monitoring Camera (VMC) di Mars Express. Quando si parla di "diretta", bisogna sempre ricordare che nel caso di Marte il tutto non avviene realmente in tempo reale. La distanza che separa la Terra dal pianeta rosso è talmente elevata che i dati (che viaggiano alla velocità della luce) impiegano svariati minuti per arrivare, a seconda della posizione orbitale dei due pianeti. Se prendiamo il periodo attuale le immagini dovrebbero impiegare circa 16 minuti per essere recapitate alla Terra.