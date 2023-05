Indurre l'ibernazione con gli ultrasuoni? I primi studi sono promettenti

La natura ci insegna che quando il cibo scarseggia o il clima è troppo freddo, alcuni mammiferi, uccelli, insetti, anfibi e pesci conservano energia entrando involontariamente in uno stato noto come torpore , una condizione temporanea e misteriosa caratterizzata da un metabolismo drasticamente ridotto. Durante lo stato di torpore, la temperatura corporea e la frequenza cardiaca di un animale diminuiscono drasticamente, così come rallenta il flusso sanguigno. I profondi cambiamenti fisiologici del torpore riducono drasticamente l'energia necessaria per la sopravvivenza degli animali.

"Se dimostrata con successo negli esseri umani, questa tecnologia ha un potenziale significativo per le applicazioni mediche, in particolare in condizioni di vita in pericolo come ictus e infarti. Indurre uno stato simile al torpore in questi pazienti potrebbe estendere la finestra di trattamento e aumentare le loro possibilità di sopravvivenza"

Questa tecnica, unica nel suo genere, funziona emettendo ultrasuoni su una regione del cervello responsabile del controllo del metabolismo e della temperatura corporea. I primi test sono stati condotti con i topi e i risultati sono incoraggianti: si è riusciti a ridurre la temperatura corporea media dei roditori, rallentare la frequenza cardiaca e ridurre il consumo di ossigeno. I risultati di questo studio sugli animali potrebbero fornire agli scienziati indizi su come indurre in modo sicuro e non invasivo uno stato simile all'ibernazione, o torpore, negli esseri umani. I ricercatori hanno pubblicato le loro scoperte sulla rivista Nature Metabolism. Questa è la dichiarazione di Hong Chen, autrice principale dello studio e professore associato di ingegneria biomedica presso la Washington University di St. Louis, a Live Science.

Gli scienziati hanno testato una tecnica basata sugli ultrasuoni che un giorno potrebbe permettere di portare l'uomo in uno stato simile all'ibernazione . Se si rivelasse funzionale anche nell'uomo, potrebbe essere utilizzata per preservare lo stato di feriti in condizioni critiche, o addirittura la salute degli astronauti durante lunghi viaggi nello spazio.

Forse non tutti sanno che i primi documenti sull'uso medico dell'ipotermia, ossia una pericolosa riduzione della temperatura corporea, risalgono all'antico Egitto. Fu osservato anche dal principale chirurgo di Napoleone, il barone de Larrey, durante la fallita invasione francese della Russia nel 1812. Larrey congelava le estremità prima di amputarle e notò che gli uomini feriti morivano più rapidamente vicino al calore del fuoco che vicino al freddo. In tempi moderni, i chirurghi hanno spesso utilizzato stati di ipotermia per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti durante interventi chirurgici al cuore e al cervello.

Ma c'è una questione che rimante attualmente aperta, ossia se gli esseri umani (che non entrano naturalmente in stati di torpore), possano essere spinti artificialmente in tale stato. Per indagare questa possibilità, gli scienziati impegnati nello studio hanno creato un casco a ultrasuoni indossabile che inizialmente hanno incollato sulle teste dei topi. Dopo l'attivazione, il dispositivo ha emesso onde di ultrasuoni su una parte del cervello dei roditori chiamata area preottica dell'ipotalamo, una regione critica del cervello per il controllo della temperatura corporea e del sonno in molti animali e per l'attivazione dello stato di ibernazione e torpore negli animali. Dopo essere stati esposti alle esplosioni di ultrasuoni, i topi sono entrati immediatamente in uno stato simile al torpore, in cui la loro temperatura corporea, la frequenza cardiaca e l'assunzione di ossigeno sono drasticamente diminuite. I topi sono diventati lenti e hanno consumato significativamente meno cibo.

Ripetendo le esplosioni di ultrasuoni ogni volta che la temperatura corporea dei topi aumentava oltre un determinato livello, gli scienziati sono riusciti a mantenere i topi in questi stati simili al torpore per un massimo di 24 ore, senza osservare segni di lesioni o disagio. Quando il casco a ultrasuoni veniva spento, la temperatura corporea normale dei topi e il livello di attività si ripristinavano in meno di 90 minuti.

Dopo aver ripetuto l'esperimento con 12 ratti, gli scienziati hanno osservato che il dispositivo ha anche causato una diminuzione della temperatura corporea dei ratti, sebbene con un calo meno significativo fino a 2 gradi Celsius. Ciò significa, secondo gli autori dello studio, che il casco potrebbe funzionare anche su mammiferi che non entrano naturalmente in uno stato di torpore, inclusi gli esseri umani.