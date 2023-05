Razzo SLS della NASA: sforato il budget di 6 mld. di dollari e in ritardo di 6 anni

La NASA ha recentemente dovuto fare i conti con un durissimo audit da parte di un ispettore generale, che evidenzia come il razzo Space Launch System (SLS), quello che porterà attorno alla luna gli astronauti della missione Artemis II, sia non solo in ritardo sulla tabella di marcia ma decisamente fuori budget rispetto le previsioni iniziali. Il report (disponibile in FONTE) va anche oltre e prevede un ulteriore sforamento dei costi previsti, nonché un allungo nel ritardo, tale da mettere a rischio l'intera missione Artemis se i problemi non verranno affrontati adeguatamente. Si scopre così che la spesa della NASA per il programma lunare Artemis dovrebbe raggiungere i 93 miliardi di dollari entro il 2025, includendo anche i 23,8 miliardi di dollari già spesi per la realizzazione del sistema SLS fino al 2022. A conti fatti, si stimano costi per 6 miliardi di dollari in più e oltre sei anni di ritardi rispetto alle proiezioni originali della NASA.

Il razzo SLS è stato lanciato per la prima volta nel novembre 2022 ma non è un progetto nuovo. Come vi abbiamo raccontato in fase di sviluppo, l’SLS utilizza quattro motori RS-25 in grado di produrre al decollo una spinta di 7.500 kilonewton, gli stessi che venivano utilizzati con lo Space Shuttle. In effetti ne sono stati recuperati 16 da quelli avanzati, ma quando termineranno (l’SLS non è un razzo riutilizzabile), la NASA passerà ai motori RS-25E, sviluppati da Aerojet Rocketdyne, che tra i vantaggi dovrebbero portare a un abbattimento dei costi produttivi di circa il 30% rispetto a quelli originali, inoltre garantiranno un aumento di potenza di circa l'11%. Anche il core Stage si SLS è un'evoluzione dell'ET (external tank) utilizzato nell'era Space shuttle, il quale misura 8,4 mt di diametro e 65 mt in altezza. È composto da 5 parti principali, ossia la rete superiore, il serbatoio dell'ossigeno liquido, quello intermedio, il serbatoio dell'idrogeno liquido e la sezione dei motori. Quando è impilato con il secondo stadio Interim Cryogenic (ICPS) e la navicella Orion, raggiunge circa 98 metri di altezza.

L’utilizzo di una tecnologia datata avrebbe dovuto in linea teorica aiutare la NASA a risparmiare ma a quanto pare così non è. L’audit afferma che le difficoltà riscontrate in fase di aggiornamento e integrazione delle tecnologie ereditate dagli Space Shuttle e dal programma Constellation si sono rivelate più grandi del previsto. Ad esempio, solo 5 delle 16 modifiche al motore sono state completate, e sono emersi anche problemi legati all’aumento dei costi relativi al contratto dei propulsori. Quest'ultimo ha rappresentato il problema maggiore, con un aumento da 2,5 miliardi a 4,4 miliardi di dollari dall'annuncio di Artemis e un ritardo di cinque anni sulla tabella di marcia. L'ispettore generale attribuisce anche l'uso di "contratti a costo più oneri" che consentono ai fornitori di gonfiare più facilmente i budget, anziché contratti a prezzo fisso. Il rapporto raccomanda che i prossimi lavori siano trasferiti a un regime di prezzo fisso e che vengano risolti i problemi legati agli appalti. La dirigenza della NASA ha accettato tutte e otto le raccomandazioni. Il progetto Artemis nasce sulle ceneri del programma Constellation, lanciato originariamente nel 2005 con l'obiettivo di tornare sulla Luna entro il 2020 e successivamente di raggiungere Marte con un equipaggio. La cancellazione di quel progetto da parte dell'amministrazione Obama ha suscitato ampie critiche, principalmente perché il programma garantiva posti di lavoro in tutto il territorio degli Stati Uniti. Tuttavia, il NASA Authorization Act del 2010, introdotto nello stesso anno, ha imposto la costruzione del SLS e richiesto il riutilizzo di tecnologie esistenti, contratti e forza lavoro provenienti dal programma Constellation. È stato inoltre richiesto di stringere partnership con aziende spaziali private. SpaceX si è inserita in questo contesto e la sua Starship sarà in prima linea, sia per l’utilizzo come lander lunare, sia per il raggiungimento di Marte in futuro. Tuttavia, anche lo sviluppo di Starship sembra procedere a rilento e, come visto qualche settimana fa, il primo test sub-orbitale si è concluso anzitempo con un’esplosione controllata in quota. Stando alle ultime informazioni, ci vorrà qualche mese prima che SpaceX aggiusti la piattaforma di lancio e ritenti un nuovo test. Nel frattempo, la tabella di marcia prevede che nel 2024 si possa tenere la missione Artemis II, che con un equipaggio a bordo della navicella Orion, tenterà un sorvolo lunare con successivo ritorno a Terra. Artemis III era pianificata per il 2025 ma gli ultimi sviluppi dicono che sarà rinviata a data da stabilirsi. Sarà la seconda missione con equipaggio del programma Artemis e la prima in cui si tenterà un allunaggio dai tempi del programma Apollo e dell’ultima missione, l'Apollo XVII tenutasi nel 1972.