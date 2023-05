Virgin Orbit ha presentato istanza di fallimento all'inizio di aprile, dopo non essere riuscita a ottenere finanziamenti a lungo termine. Stratolaunch è nota nell'ambiente e forse qualcuno tra voi la conosce poiché costruisce il più grande aeroplano del mondo: si chiama Roc e ha un'apertura alare di 116 metri. Stratolaunch una società aerospaziale avviata nel 2011 dal co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, ha partecipato a quella che viene chiamata una "offerta di stalking", che è un termine usato per un'offerta iniziale sui beni di una società fallita. Un tale accordo lascia la porta aperta a offerte concorrenti da altre parti interessate, comprese le offerte per asset che Stratolaunch sta osservando, ma blocca il prezzo minimo.

Stratolaunch è particolarmente interessata all'aereo Boeing 747-400 modificato di Virgin Orbit e chiamato Cosmic Girl, oltre a tutte le risorse correlate. Per chi non conoscesse il modus operandi di Virgin Orbit, Cosmic Girl serviva per portare il Launcher One fino a circa 14.000 metri d'altezza, poi il razzo veniva sganciato, si accendevano i motori e la salita in orbita cominciava. L'obiettivo di questo particolare operazione era affrontare l'atmosfera terrestre a una buona altitudine e con una poderosa spinta iniziale, tale da rendere molto più efficiente tutto il processo. LauncherOne ha goduto di una serie di quattro lanci consecutivi di successo che sono stati interrotti da un fallimento durante la sua ultima missione.

Virgin Orbit ha negoziato con Stratolaunch nel corso delle settimane per definire i termini dell'accordo, secondo la dichiarazione del tribunale rilasciata lo scorso martedì. Alla fine si è arrivati all'offerta di 17 milioni di dollari ma a conti fatti non c'è stato ancora nessun annuncio pubblico.

Il fallimento della missione di gennaio 2023 di Virgin Orbit, chiamata "Start Me Up", ha comportato la perdita di nove satelliti e quasi certamente ha fatto da goccia che fa traboccare il vaso, portando l'azienda verso la dichiarazione di fallimento. Un'indagine approfondita sul guasto ha confermato che la colpa era di un filtro del carburante difettoso all'interno di LauncherOne.