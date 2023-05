Marte: il cratere Belva come non l'avete mai visto. Un mosaico da 152 foto!

Tutte le immagini che compongono questa incredibile composizione sono state scattate lo scorso 22 aprile. Eccola a seguire, mentre se volete scaricare la versione in risoluzione originale vi rimandiamo al sito della NASA (in FONTE). Se volete ulteriori dettagli sulla storia geologica di questo cratere, proseguite nella lettura dopo la foto

Creato dall'antico impatto di un meteorite, il cratere Belva ha un diametro di circa 900 metri ed è contenuto all'interno di quello maggiore in dimensioni, in cui è atterrato Perseverance nel 2021, Jezero per l'appunto.

Da un punto di vista puramente geologico il cratere Belva è una manna per gli studiosi che cercano di comprendere l'evoluzione di Marte negli ultimi 4 miliardi di anni. Il cratere, infatti, rivela molteplici porzioni del substrato roccioso esposto, soprattutto dove gli strati sedimentari si inclinano ripidamente verso il basso. Accade anche sulla Terra, e sebbene le stratificazioni non sempre diano una visione chiara dell'evoluzione in ordine temporale, evidenziano una serie di cambiamenti che restano indelebilmente segnati nella roccia.

Il team scientifico sospetta che i grandi massi in primo piano possano avere due origini: la prima potrebbe essere simile a quella di altri individuati in altre aree del cratere Jezero, ossia sarebbero stati trasportati dalla forza dell'acqua quando scorreva impetuosa in queste aree. La seconda origine potrebbe essere legata all'impatto meteoritico, ossia rappresentare i resti della superficie rocciosa sgretolata dalla potenza dell'evento.

Gli scienziati continueranno a indagare confrontando le caratteristiche trovate nel substrato roccioso nei pressi del rover, con gli strati rocciosi su scala più ampia visibili nelle pareti del cratere. Quasi sicuramente si tenterà un ulteriore avvicinamento qualora possibile, ma come visibile dall'immagini satellitare, l'area è piuttosto impervia e bisognerà capire come muovere il rover senza troppi rischi.

Vi ricordiamo inoltre che il piccolo elicottero Ingenuity, ha di recente concluso il volo numero 51, coprendo una distanza di 617 metri, e per l'occasione ha scattata una foto di Marte in quota che vi consigliamo di andare a vedere. Ma è stato con il volo numero 50 che sono stati abbattuti alcuni record. Uno su tutti? Quello di altitudine: Ingenuity si è spinto fino a 18 mt di altezza.

In chiusura vi lasciamo alla posizione in tempo reale di Perseverance, grazie alla quale possiamo vedere molto bene la forma del cratere Belva.