Missione privata Ax-2: raggiungerà la ISS grazie a SpaceX | Partenza 21 maggio

La seconda missione completamente privata e indirizzata verso la Stazione Spaziale Internazionale è pronta alla partenza. Il decollo della missione Ax-2 è previsto il prossimo 21 maggio e i quattro membri dell’equipaggio si affideranno a SpaceX, che fornirà non solo la capsula Crew Dragon ma anche il razzo Falcon 9 che li porterà in orbita nella fase iniziale del viaggio.

In questi giorni si sono tenute le ultime revisioni pre-partenza e salvo controindicazioni dell’ultimo secondo, dovute principalmente al meteo, tutto si concretizzerà quando da noi saranno le 23.37 di domenica sera. La partenza del razzo di SpaceX avverrà dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

L’arrivo con relativo attracco è previsto per lunedì 21 maggio alle 15.30 secondo il nostro fuso orario. Nel caso in cui la partenza dovesse essere vanificata c’è già una data di backup, ossia lunedì 21 maggio. Nel caso in cui anche la seconda data dovesse saltare, tutto sarà rinviato più avanti nel tempo, poiché è già programmata un’altra missione, la CRS-28, il cui decollo è previsto il 3 giugno alla volta della ISS.

La missione prevede che l’equipaggio trascorra 8 giorni in orbita in compagnia dell’equipaggio attualmente sulla ISS, che per qualche giorno sarà particolarmente affollata. Come suggerisce il nome, Ax-2 sarà la seconda missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale operato da Axiom Space utilizzando l'hardware prodotto da SpaceX. Con la precedente Ax-1, svoltasi nell’aprile del 2022, le quattro persone inviate hanno trascorso più di due settimane a bordo prima di far ritorno sulla Terra.

Due dei quattro membri dell'equipaggio sono Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, che diventeranno i primi sauditi a visitare la ISS. Barnawi sarà anche la prima donna saudita a raggiungere lo spazio. Gli altri membri dell'equipaggio sono l'investitore e cliente pagante, John Shoffner, e l'ex astronauta della NASA, Peggy Whitson, che ora lavora per Axiom Space e comanderà la missione. Whitson ha accumulato un totale di 665 giorni non continuativi nello spazio, più di qualsiasi altra donna americana e di qualsiasi altra donna a livello globale.

È noto che l'obiettivo a lungo termine di Axiom Space è quello di costruire una flotta di stazioni spaziali commerciali, a cominciare da Axiom Station. La società prevede di collegare il primo modulo della stazione Axiom alla ISS già nel 2024, prima di staccarsi e costruire una piattaforma in grado di funzionare autonomamente. Queste prime missioni avranno lo scopo di aiutare Axiom a stabilire protocolli e procedure utili per condurre le future missioni di volo spaziale umano sulla propria piattaforma quando questa sarà pronta.