La NASA ha annunciato l'estensione della collaborazione con JAXA, CSA ed ESA per proseguire le operazioni congiunte sulla Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030. La partnership con Roscosmos è stata invece prorogata fino al 2028. Grande soddisfazione dunque da parte delle agenzie spaziali di Stati Uniti, Giappone, Canada, Europa e Russia che continueranno a lavorare insieme garantendo anche per gli anni a venire quella "presenza ininterrotta" nell'orbita bassa terrestre in atto da oltre 22 anni.

La Stazione Spaziale Internazionale è una collaborazione incredibile con un obiettivo comune per far progredire scienza ed esplorazione. L'estensione del nostro tempo a bordo di questa straordinaria piattaforma ci consente di raccogliere i frutti di oltre due decenni di esperimenti e dimostrazioni tecnologiche, oltre a continuare a materializzare scoperte ancora più grandi a venire - Robyn Gatens, direttore della ISS presso il quartier generale della NASA a Washington