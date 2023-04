Starship test orbitale, ci siamo! SpaceX parla del 10 aprile | Sviluppi da Boca Chica

Il complesso sistema che forma l''ascensore per portare in altezza la navicella spaziale e il frutto del suo lavoro è stato catturato in un video, che il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk ha condiviso tramite il suo profilo Twitter nelle scorse ore, e che vi proponiamo a seguire. Il filmato è stato realizzato con un drone e vale la pena vederlo, anche solo per lo spettacolo degli scenari e naturalmente per osservare da vicino l'imponente struttura, che in altezza misura circa 120 metri.

Il primo segno tangibile è che, come visibile dall'immagini in testata, SpaceX ha impilato i due mezzi lo scorso mercoledì 5 aprile, sollevando il prototipo di Starship (Ship 24) sopra il prototipo del primo stadio Super Heavy (Booster 7).

Starship è la navicella riutilizzabile più grande che l'uomo abbia mai costruito e l'obiettivo di Musk è rendere possibile il recupero sia del primo sia del secondo stadio. Si tratta del mezzo di punta di SpaceX, sul quale l'azienda si sta concentrando negli ultimi anni. I suoi utilizzi saranno molteplici, e se da un lato nella testa di Elon Musk è nata come soluzione in grado di portare l'uomo su Marte , uno dei suoi primi utilizzi sarà come lander lunare. C'è un accordo con la NASA, che prevede l'utilizzo di una versione modificata di Starship, la HLS, per portare i primi astronauti della missione Artemis III sulla superficie della Luna nel 2025.

COME AVVERRA' IL TEST ORBITALE?

Nel frattempo Starship continuerà la sua corsa raggiungendo l'orbita terrestre, per poi effettuare un atterraggio mirato a circa 100 km al largo della costa nord-occidentale dell'isola hawaiana di Kauai . In questo caso SpaceX specifica che l'atterraggio morbido avverrà nell'oceano e dunque nemmeno qui sappiamo con certezza se la navicella Starship utilizzata sarà sacrificabile o ci si affiderà al sistema atterraggio che SpaceX ha tentato più volte nel 2021, riuscendoci infine con il prototipo SN15. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Un possibile modus operandi ci è stato fornito nel 2021 da una documentazione depositata presso la FCC statunitense. Secondo quanto scritto all'epoca, dopo il decollo dalla struttura di Boca Chica passeranno circa 170 secondi e avverrà la separazione del primo stadio. In questo primo test il primo stadio potrebbe un ritorno parziale e atterrare nel Golfo del Messico a circa 32 km dalla costa, oppure affrontare una sequenza molto simile a quella del primo stadio del Falcon 9. In questa seconda casistica, dopo la separazione da Starship eseguirà un flip e un boostback burn verso il Texas, atterrando nella posizione indicata. Al momento non sappiamo con certezza quale scelta sarà operata da SpaceX.

Ma sono già stati previsti anche degli utilizzi nel turismo spaziale e, come raccontatovi tempo fa, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha acquistato un volo su Starship intorno alla luna, pagando il viaggio per sé e per un gruppo di otto artisti. Anche Dennis Tito, che ha fatto la storia nel 2001 come primo passeggero pagante a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, ha in programma di volare su un'altra missione circumlunare di Starship insieme a sua moglie e altri membri dell'equipaggio che devono ancora essere nominati. Le date previste per quei voli lunari privati ​​sono ancora in fase di elaborazione, ma quel che è certo è che tutte le attenzioni dell'industria aerospaziale sono concentrate su questo incredibile progetto, che sulle pagine di HDblog continuiamo a seguire con costanza negli ultimi anni.

Il 2022 ha lasciato tutti a bocca asciutta e non abbiamo assistito a nessun test, ma il tempo stringe e SpaceX sa bene che per onorare gli impegni con la NASA bisogna accelerare. Dunque il 2023 sarà per certo l'anno in cui vedremo volare nuovamente Starship, anche se la data del 10 aprile venisse disattesa nuovamente.