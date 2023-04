NASA svela gli astronauti di Artemis II. Nel 2024 voleranno verso la Luna!

Artemis II sarà la prima missione con equipaggio a bordo della navicella spaziale Orion. La missione porterà gli astronauti a trascorrere 10 giorni a bordo, in un viaggio che li porterà a completare un'orbita completa attorno alla Luna prima atterrare nell'Oceano Pacifico in fase di ritorno. Si respira già aria di record se consideriamo che nell'equipaggio ci sono la prima donna, la prima persona di colore e il primo canadese che affronteranno una missione lunare.

Per alcuni saranno nomi già noti, poiché a comandare la spedizione ci sarà Reid Wiseman , accompagnato da altri due astronauti statunitensi, ossia Victor Glover e Christina Koch . A chiudere il quartetto sarà Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese, in rappresentanza del suo paese.

Le persone non atterreranno sulla Luna, infatti, tale privilegio spetterà agli astronauti della missione Artemis III, la cui partenza è prevista nel dicembre 2025. Quella missione utilizzerà una variante dell'astronave Starship di SpaceX, la HLS , che fungerà da lander per l'atterraggio vero e proprio. A questo proposito, la NASA ha recentemente svelato le nuove tute spaziali che gli astronauti utilizzeranno in quell'occasione. Il prototipo è stato sviluppato da Axiom Space sulla base dei modelli progettati dalla NASA, e dalla sua offrirà maggior flessibilità e comodità rispetto ai modelli utilizzati con le missioni Apollo, permettendo agli astronauti di inginocchiarsi ed eseguire altri movimenti più naturali.

Artemis II si porrà l'obiettivo di testare e stressare i sistemi di supporto vitale della navicella, per dimostrare le capacità e le tecniche necessarie per vivere e lavorare nello spazio. Il primo test di volo con equipaggio aprirà la strada a una presenza scientifica e umana a lungo termine sulla superficie lunare. Seguirà nel 2025 la missione Artemis III , dove per la prima volta dai tempi del programma Apollo, nuovi astronauti lasceranno le loro impronte sulla superficie lunare. A questo proposito, l'agenzia ha identificato 13 regioni candidate vicino al Polo Sud lunare e ogni regione contiene più potenziali siti di atterraggi.

ECCO GLI ASTRONAUTI DI ARTEMIS II

Artemis II seguirò il successo riscontrato con il test di volo di Artemis I, che lo scorso anno ha lanciato la capsula Orion senza equipaggio in cima al razzo SLS, in un viaggio durato 25 giorni. Proprio di recente sono arrivati i risultati approfonditi derivati dalle analisi interne, dove la capsula Orion e i sistemi di lancio sono stati controllati in modo approfondito alla ricerca di criticità, punti deboli e cose da migliorare. Si evince che Artemis I è stata un successo totale.

Una piccola curiosità prima di concludere: lo sapevate che Apple TV+ realizzerà un film intitolato Project Artemis, le cui riprese sono attualmente in corso al Kennedy Space Center della NASA? Per ora la trama del film è custodita gelosamente, ma come anticipato sappiamo che sarà ambientato negli anni '60 durante la corsa allo spazio. Si parla di un cast di assoluto spessore, che vedrà la presenza di Scarlett Johansson nel ruolo della protagonista, affiancata da nomi importanti come quello di Channing Tatum.