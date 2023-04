Perseverance inizia la nuova campagna scientifica, primo campione raccolto!

Perseverance ha dato il via alla nuova campagna scientifica su Marte e ha immediatamente raccolto un nuovo campione ritenuto potenzialmente interessante a fini di studi. In questa nuova fase si analizzerà in maniera approfondita la parte superiore del cratere Jezero.

Questo nuovo campione deriva da una roccia che il team scientifico chiama "Berea". Si ritiene che questa particolare formazione rocciosa si sia formata da depositi trasportati a valle da un antico fiume e arrivati fino a questo luogo. Ciò significherebbe che il materiale potrebbe provenire da un'area ben oltre i confini del cratere Jezero, ed è uno dei motivi per cui il team trova la roccia così promettente. Già lo scorso anno furono trovate formazioni simili, che secondo le ipotesi furono veicolate dalla forma dell'acqua quando scorreva con fora in queste zone. Si parla di circa 4 miliardi di anni fa, in un periodo in cui Marte doveva essere molto più simile alla Terra odierna.

La seconda ragione per cui la roccia in oggetto è così importante è la forte presenza di carbonato al suo interno. Come spiega molto bene Katie Stack Morgan, vice scienziato del progetto Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

“Le rocce carbonatiche sulla Terra possono essere utili per preservare le forme di vita fossilizzate. Se le firme biologiche fossero presenti in questa parte del cratere Jezero, potrebbe essere una roccia come questa che potrebbe benissimo custodire i loro segreti"

La NASA ha anche realizzato una sequenza video facendo un collage delle immagini catturate da una delle telecamere di emergenza montate anteriormente al rover e il risultato è realmente incredibile.