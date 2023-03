Scoperto un enorme buco nero da 33 miliardi di masse solari

Si tratta della prima volta che un buco nero viene individuato con questo approccio misto. Al contrario, la lente gravitazionale è cosa nota poiché la tecnica è stata più volte sfruttata in precedenza per lo studio di stelle e galassie nate nelle prima fasi dell'universo e anche altri buchi neri. Anche tra le prime immagini catturate dal James Webb abbiamo potuto vedere una lente gravitazionale, ad esempio quando è stato in grado di fotografare un Anello di Einstein perfetto.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che l''effetto di lente gravitazionale, in pieno accordo con la teoria della relatività generale, prevede che grossi corpi celesti come buchi neri e gruppi di galassie, siano in grado di curvare la traiettoria della luce in transito in modo analogo a quanto farebbe una lente ottica. Quando lo fa, mette a fuoco e ingrandisce la luce degli oggetti alle spalle come farebbe un telescopio, ottenendo l'effetto chiamato lente gravitazionale.

In questo caso la lente gravitazionale, che sfrutta una galassia in primo piano, ha permesso agli scienziati di misurare le dimensioni del buco nero supermassiccio.

"La maggior parte dei più grandi buchi neri che conosciamo sono in uno stato attivo, in cui la materia avvicinata al buco nero si riscalda e rilascia energia sotto forma di luce, raggi X e altre radiazioni. Tuttavia, il lensing gravitazionale rende possibile studiare i buchi neri inattivi, qualcosa che attualmente non è possibile nelle galassie lontane”.

Il risultato fa parte di uno studio durato quasi 20 anni e iniziato nel 2004, quando fu scovata la lente gravitazionale in oggetto grazie ai dati di Hubble. Solo successivamente, grazie all'evoluzione dei calcolatori, è stato possibile ottenere dati più precisi.

Abbiamo detto che è uno dei più grandi buchi neri mai individuati, ma se qualcuno si stesse chiedendo quale sia il più grande in assoluto, è presto detto. Attualmente, il buco nero più massiccio che conosciamo si chiama TON 618 e si ritiene abbia 66 miliardi di masse solari.

Per maggiori informazioni sull'incredibile scoperta vi rimandiamo alla lettura della fonte, ma è anche possibile guardare il video realizzato dalla Durham University, che ci spiega nel dettaglio come funziona una lente gravitazionale. Eccolo a seguire.

N.B:: l'immagine in apertura non mostra il buco nero in oggetto