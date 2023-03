"Quando esaminiamo tutti i diversi pezzi, la maggior parte del lavoro sarà completata ad aprile per il volo. Ma c'è un'area che si sta estendendo nel periodo di maggio, e questo ha davvero a che fare con i prodotti di certificazione per il sistema di paracadute".

Le motivazioni alla base del rinvio sono molteplici, ma un quadro ci è stato fornito dal manager del programma Commercial Crew della NASA, Steve Stich, il quale afferma che il tempo extra servirà a chiudere il processo di revisione pre-volo di Starliner e anche a non creare problemi con altre missioni indirizzate verso la stazione spaziale, che si terranno tra giugno e la prima metà di luglio. Tra queste ci sarà l'importante missione di rifornimento di SpaceX, la CRS-28, che trasporterà nuovi componenti per i pannelli solari della ISS, occupando un modulo d'attracco.

Ancora rinvii per la prima missione con equipaggio della capsula Starliner prodotta da Boeing, quella che dovrebbe rappresentare un'alternativa alla collaudatissima Crew Dragon di SpaceX . Dopo le voci che parlavano di un test di volo da tenersi tra aprile e maggio, ora arriva la conferma che prima del 21 luglio non vedremo nulla . Il lato positivo della questione è che una data è stata fornita, e sebbene possa essere ancora disattesa è già un passo avanti importante.

Boeing ha condotto più di 20 test per il suo sistema di paracadute, facendo tutto ciò che è necessario per assicurare il miglior margine di successo in ogni situazione d'utilizzo. Sono state ad esempio testate diverse altitudini per la sequenza di spiegamento, inoltre sono stati provati ambienti diversi per simulare le condizioni di ritorno dallo spazio.

Stitch ritiene che tutto funzioni come previsto e i paracadute a bordo della navicella Starliner siano perfetti sotto 'quasi' ogni punto di vista, tuttavia la missione è delicata e ci sono ancora due passaggi da eseguire: il primo è quello della revisione completa di tutti i dati raccolti. L'obiettivo è verificare il più possibile l'assenza di criticità e assicurarsi che tutto sia pronto per un volo in completa sicurezza.

C'è poi ul ulteriore passaggio, ossia sarà necessario effettuare un ultimo test a terra: questo riguarderà un sottosistema che ha il compito di allontanare lo scudo termico anteriore di Starliner, impostare il dispiegamento del drogue e successivamente quello dei paracadute principali, che Stitch fa sapere si terrò nel mese di maggio.

Cosa succederà una volta che la prima missione con equipaggio sarà portata a termine? La prima conseguenza, in caso di esito positivo, sarà la certificazione della NASA che il veicolo è pronto per le missioni operative. A qual punto Starliner potrà essere utilizzata come soluzione parallela a quella di SpaceX, per i viaggi commerciali indirizzati verso la Stazione Spaziale Internazionale. Anche in questo caso abbiamo già delle tempistiche: la prima missione operativa potrebbe prendere vita nella primavera del 2024.

Tutti gli aggiornamenti di cui vi abbiamo parlato sono stati condivisi durante una teleconferenza con i media, che ci riproponiamo seguire nel caso in cui voleste risentirla.