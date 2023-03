Soyuz MS-22, la navicella forata lascia la ISS e ritorna sulla Terra

Tutto è successo sul finire dello scorso anno, quando la navicella è stata oggetto di una pericolosa perdita di gas refrigerante. Successive analisi hanno dimostrato che il problema riguardava il sistema di raffreddamento, ma poi si è deciso di dare il via a ulteriori valutazioni al fine di capire se fosse ancora sicura per ospitare astronauti a bordo, o se la sua integrità fosse stata immediatamente compromessa dalla falla. Analisi effettuate con il braccio robotico Canadarm della ISS hanno poi evidenziato che il problema era stato causato da un detrito spaziale, o forse un piccolo pezzo di meteorite (ipotesi meno accreditata al momento) , poiché era presente un foro che passava il radiatore della Soyuz e il tubo che fornisce il refrigerante.

L'ipotesi dei detriti spaziali non è così remota, infatti, è noto che l'orbita terrestre si sta intasando e non sono mancati altri incidenti simili in passato. Qualcuno ricorderà, ad esempio, quando nel novembre del 2021 la NASA si è vista costretta a rinviare un intervento di manutenzione all'esterno per un potenziale problema di sicurezza legato ai detriti spaziali.

La navicella spaziale Soyuz MS-22 protagonista del misfatto è partita dal suo porto di attracco, sul modulo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale, e naturalmente lo ha fatto senza astronauti a bordo. La Soyuz atterrerà nelle steppe del Kazakistan alle 13:46 di domani 29 marzo, secondo il nostro fuso orario, a circa 146 km a sud-est della città di Dzhezkazgan.

"È deorbitante e la discesa sulla Terra è avvenuta senza intoppi", hanno annunciato i funzionari di Roscosmos sulla pagina ufficiale Telegram l'atterraggio. Le immagini hanno mostrato la navicella che scende sotto il suo paracadute e si ferma su un fianco dopo l'atterraggio. Chi volesse rivedere l'evento, è stato trasmesso su YouTube dall'agenzia spaziale russa. Ve lo proponiamo a seguire.