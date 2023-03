Luna, scoperta una possibile fonte di acqua molto abbondante

L’unico, piccolo problema è che ancora non si è capito come estrarla in modo efficiente, quest’acqua. Gli scienziati osservano che sarà necessario scaldare le sfere fino a circa 100°C. Ma è ovvio quanto l’accesso ad acqua pulita sia importante in ottica colonizzazione di altri mondi - anche se si parte “in piccolo” con la nostra Luna. Un insediamento potrebbe usare l’acqua non solo per bere, ma anche per lavarsi, per cucinare, per l’agricoltura e perfino per produrre carburante per i razzi.