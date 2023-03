Blue Origin: le cause del fallimento della missione NS-23

Blue Origin ha lanciato il suo razzo New Shepard per la 23esima missione il 12 settembre dello scorso anno con a bordo 36 carichi utili scientifici e migliaia di cartoline del Club for the Future. Tuttavia, la missione non è andata come previsto: il razzo ha subito un guasto al motore durante la fase di discesa e non è riuscito ad atterrare in sicurezza. Ora, a distanza di sei mesi, la società aerospaziale di Jeff Bezos ha concluso le indagini e rivelato ufficialmente le motivazioni dell'incidente.

Secondo il comunicato pubblicato sul sito web della società, la causa diretta del fallimento della missione NS-23 è stata una rottura termo-strutturale dell'ugello del motore. Questa ha provocato una perdita di spinta e una deviazione dalla traiettoria prevista. Il sistema di fuga della capsula ha funzionato correttamente e ha separato la capsula dal razzo, permettendo il recupero dei carichi utili e delle cartoline. La capsula è atterrata con i paracadute a circa 3 km dal sito di lancio, mentre il razzo si è schiantato al suolo a circa 10 km di distanza.