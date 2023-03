NASA accordo con Axiom Space per Ax-3, la terza missione con astronauti privati

NASA e Axiom Space fanno sapere di aver hanno siglato l'accordo per la terza missione verso la Stazione Spaziale Internazionale con a bordo astronauti privati, il cui lancio dovrebbe avvenire entro novembre 2023 dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

La missione Axiom Mission 3 (Ax-3) dovrebbe rimanere attraccata alla stazione spaziale per 14 giorni e la data di lancio potrebbe variare a seconda delle altre spedizioni verso la stazione spaziale o di eventuali limitazioni al momento non prevedibili. NASA e Axiom Space coordineranno le attività in orbita per gli astronauti privati, che svolgeranno in coordinamento con i membri dell'equipaggio effettivi a bordo del laboratorio orbitale. Phil McAlister, direttore del space commercial program presso la sede della NASA a Washington, ha così commentato l'accordo.