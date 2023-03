Missione Crew-5: l'ammaraggio è un successo, termina l'avventura degli astronauti

Termina l'avventura spaziale degli astronauti della missione Crew-5, che nelle scorse ore hanno fatto ritorno sulla Terra in sicurezza a bordo della navicella Crew Dragon di SpaceX, ammarando al largo della costa di Tampa, in Florida.

L'equipaggio che ha trascorso 157 giorni in orbita era composto dagli astronauti della NASA, Nicole Mann e Josh Cassada, insieme all'astronauta della JAXA (l'agenzia aerospaziale giapponese) Koichi Wakata e dalla cosmonauta della Roscosmos (l'agenzia spaziale russa) Anna Kikina.

Il ritorno sulla Terra è avvenuto grazie a un ammaraggio assistito da paracadute domenica mattina presto, quando da noi erano le 02:02 del mattino. Le squadre a bordo di navi di recupero portate in zona da SpaceX hanno prelevato la navicella e gli astronauti, per poi trasportare tutto e tutti al Johnson Space Center della NASA, a Houston. Per la navicella di SpaceX, la Crew Dragon Endurance, si è trattato del secondo volo nello spazio.

L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha così saluto gli astronauti di ritorno sulla Terra.