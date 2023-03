Artemis I: le analisi della NASA confermano il successo della missione lunare

"Stiamo imparando il più possibile da Artemis I per assicurarci di comprendere appieno ogni aspetto dei nostri sistemi e alimentare le lezioni apprese nel modo in cui pianifichiamo e voliamo missioni con equipaggio. La sicurezza dell'equipaggio in volo è la nostra massima priorità per Artemis II."

Ora che le analisi sono terminate e i dati raccolti durante il viaggio, analizzati nel dettaglio, è arrivata la conferma che il successo è completo , anche se le analisi continueranno, come spiega molto bene Jim Free, amministratore associato della NASA per il programma Exploration Systems Development Mission Directorate.

Dopo una lunga serie di ritardi e rinvii lo scorso anno la missione Artemis I si è finalmente concretizzata e come vi abbiamo raccontato durante i 25 giorni intercorsi tra la partenza e il ritorno a Terra, si è trattata di un'esperienza che ha permesso di mettere alla prova tutte le tecnologie utilizzate in vista delle future missioni con equipaggio umano.

Per quanto riguarda il razzo SLS, i dati dimostrano che il volo si è svolto come da previsioni e le prestazioni attese sono state rispettate in toto. Dopo un'iniezione translunare quasi perfetta, lo stadio di propulsione criogenico provvisorio del razzo e Orion si sono separati con successo, portando la capsula alla sua orbita bersaglio iniziale e poi sulla corretta traiettoria verso la Luna.

La valutazione dettagliata dei sistemi di terra e del lanciatore mobile è stata altrettanto positiva. Si scopre che il lanciatore ha subito più danni del previsto, ma sono già in corso i lavori per riparare i componenti danneggiati e applicare gli aggiornamenti suggeriti in vista della preparazione di Artemis II, il primo volo che vedrà a bordo astronauti in carne e ossa.

I danni al lanciatore mobile sono stati di varia natura e hanno riguardato le linee di rifornimento pneumatiche che sono state corrose in parte, molte saldature sono saltata, si sono rotti circa 60 pannelli assieme a diversi ascensori e altri elementi.

Per quanto riguarda la navicella Orion, la NASA fa sapere di aver esaminato oltre 155GB di dati raccolti durante il viaggio di circa 435.000 km. Gli obiettivi test centrati sono ben 161. I dati mostrano che il modulo di servizio costruito in Europa ha generato il 20% in più di energia rispetto alle aspettative iniziali e ha consumato circa il 25% in meno di quanto previsto. Tutti gli eventi di separazione dinamica (separazione dello stadio del razzo, apertura del paracadute, etc.) del veicolo spaziale hanno coinvolto 375 dispositivi pirotecnici in totale e sono stati completati senza problemi.

Sebbene lo splashdown sia stato portato a termine a circa 500 km dal punto previsto, a causa del maltempo, i requisiti sono stati rispettati. Al ritorno al Kennedy Space Center in Florida, i componenti avionici destinati al riutilizzo su Artemis II sono stati rimossi e rinnovati per l'integrazione.

Ci sono stati alcuni aspetti anomali, ad esempio riguardo il consumo dello scudo termico, che durante il rientro è avvenuto in modo diverso dalle previsioni ma comunque correttamente. Altre valutazioni sono attualmente in corso, assieme a un controllo approfondito su alcuni componenti elettrici che si sono comportati in modo imprevisto, ma senza mettere mai a repentaglio la missione.