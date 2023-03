Astra ha concluso le indagini sul fallimento della missione del 12 giugno 2022 che prevedeva il posizionamento in orbita di due satelliti CubeSat TROPICS atti al monitoraggio delle tempeste tropicali. Sono serviti sei mesi per identificare la causa dell'incidente e ora, dopo la chiusura formale del caso da parte della FAA, la società aerospaziale ha condiviso le motivazioni attraverso una nota pubblica.

COSA ERA SUCCESSO

La missione TROPICS-1 risale al 12 giugno scorso: dopo il decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, il razzo Rocket 3.3 ha completato correttamente la separazione del primo stadio e acceso quello superiore. Immediatamente dopo è stato registrato un consumo anomalo, e 250 secondi dopo l'accensione la riserva di carburante è risultata esaurita e la spinta non è stata sufficiente per posizionare il carico utile in orbita. https://www.youtube.com/live/HztFm2XGO7s?feature=share

L'ANALISI

Il consumo anomalo di carburante del secondo stadio è stato causato dalla bruciatura della parete della camera di combustione, accelerata da un blocco dell'iniettore. In generale, per evitare che ciò accada i motori a razzo a combustibile liquido sono dotati di un sistema di raffreddamento rigenerativo tramite il quale si evita che i gas di combustione a temperature estremamente elevate fondano le pareti della camera, rompendo il motore. In pratica, con questo metodo il carburante viene indirizzato verso canali di raffreddamento integrati nella parete della camera di combustione, evitando così un surriscaldamento oltre la soglia consentita. Nel caso di TROPICS-1 si è verificato un blocco parziale dell'iniettore che ha determinato la rottura del sistema di raffreddamento rigenerativo: quando si verificano questi casi il carburante che circola nei canali di raffreddamento diminuisce, e ciò comporta il riscaldamento della parete della camera di combustione. Riscaldandosi ha così mandato in ebollizione il carburante, e la temperatura è aumentata sino a rompere la parete, causando la perdita di parte del carburante stesso. É stata inoltre riscontrata una erosione del rivestimento della barriera termica: durante l'indagine, Astra ha scoperto che mancava una piccola quantità di rivestimento di barriera termica sul motore dello stadio superiore LV0010. Questo rivestimento mancante si trovava in una posizione considerata accettabile dagli ingegneri dell'epoca, ma ulteriori analisi hanno mostrato che avevamo sottovalutato la necessità di rivestimento in questa regione in condizioni di volo.

PERCHÉ IL BLOCCO

Il blocco è stato causato da un gas, ed in particolare dal carburante gassoso: i test preliminari effettuati a terra non avevano mai portato a casi di ebollizione nei canali di raffreddamento. Non era stato tenuto conto del fatto che in volo il motore è circondato dal vuoto (e non dalla pressione atmosferica) e il carburante nel motore è più esposto al calore del getto di scarico, raggiungendo così temperature più elevate. La nostra analisi ha concluso che il carburante in ebollizione ha causato il blocco parziale dell'iniettore in volo e, insieme al rivestimento della barriera termica eroso, ha causato un evento termico di "fuga" che ha peggiorato il blocco dell'iniettore e alla fine ha provocato il burn-through.

COSA SUCCEDE ORA

Le informazioni raccolte da Astra a seguito dell'incidente sono estremamente preziose, e su queste si baserà lo sviluppo di Rocket 4, che sarà costituito da un motore dello stadio superiore dal design innovativo ed utilizzerà un carburante differente. In più saranno apportate modifiche per evitare ulteriori problemi che non si sono verificati con Rocket 3.3, ma che potenzialmente sarebbero potuti avvenire: "ad esempio, stiamo aggiornando il design del nostro diffusore di elio per evitare la formazione di schiuma nei serbatoi del propellente e l'ingestione di elio nel motore".