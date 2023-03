Missione DART, i detriti dell'asteroide Dimorphos visti da Hubble | Video

Lo scorso settembre la missione DART ha concluso con successo il suo percorso verso l'asteroide Dimorphos, in quello che si è confermato essere il primo test di deviazione cinetica. L'obiettivo era valutare la capacità di modificare la traiettoria di un asteroide potenzialmente pericoloso per il nostro pianeta grazie a un impatto cinetico e tutto è andato secondo i piani.

La sonda DART, che dà anche il nome alla missione, (Double Asteroid Redirection Test) è riuscita a impattare sulla superficie dell'asteroide a una velocità di circa 24.000 km/h, creando una nuvola di polveri e rocce che abbiamo avuto modo di vedere con vari mezzi tra cui anche il telescopio spaziale James Webb.

Nonostante gli acciacchi Il vecchio Hubble non è stato da meno ed è riuscito a carpire le conseguenza dell'impatto: il filmato che vedrete a breve è il risultato, si tratta di un time-lapse che mostra un particolare punto di vista sulla scia da oltre 1000 tonnellate di detriti causati dall'impatto.

Il filmato di Hubble offre nuovi preziosi indizi su come i detriti siano stati dispersi nei giorni successivi all'impatto, offrendo un punto di vista migliore registrato dal LICIACube cubesat pochi secondi dopo lo schianto di DART. Il video riassume alcune ore in pochissimi secondi ed evidenzia che i detriti sono inizialmente volati via dall'asteroide in linea retta, muovendosi abbastanza velocemente da sfuggire all'attrazione gravitazionale.

Si è scoperto che il sistema binario di asteroidi (Dimorphos e il fratello magiore Didimos) ha modellato il cono di detriti, che dopo circa 17 ore dall'impatto ha evidenziato una disposizione a girandola, dovuta probabilmente alla gravità di entrambi, per poi dividersi in due code nelle quali i detriti più leggeri hanno iniziato ad allontanarsi. Lo studio approfondito di come si è evoluta la scia di detriti fornirà dati importanti per le future missioni di questo genere.