Crew-6, lancio rinviato al 28 febbraio per un problema ai sistemi di terra

Anche le missioni di routine non sempre procedono senza problemi e nonostante i numerosi successi, non è raro che un lancio debba essere rimandato. L'ultimo evento di questo tipo risale proprio a poche ore fa e riguarda il lancio della missione Crew-6 di NASA e SpaceX, che è stato rinviato a domani per un problema tecnico comparso pochi minuti prima della partenza.

Come vi avevamo raccontato nel nostro precedente articolo, la missione che sarebbe dovuta partire oggi 27 febbraio alle 7:45 del mattino secondo il nostro fuso orario, è stata rimandata a domani 28 febbraio e il tutto si è concretizzato 2 minuti e 30 secondi prima della fine del countdown.

Sebbene la NASA non si sia immediatamente pronunciata sulla problematica, il commentatore dell'evento, Gary Jordan, ha affermato che:

"I team stavano monitorando un problema a terra con TEA-TEB: questo è il fluido di accensione che in realtà fa scintille con l'ossidante e consente ai motori di accendersi"

I tecnici della NASA non sono riusciti a risolvere la problematica in tempo per onorare la finestra di lancio, pertanto si è successivamente deciso di rinviare il tutto a domani con un orario simili. La nuova finestra di lancio si aprirà il 28 febbraio alle 07:22 secondo il nostro fuso orario.

Ricordiamo infine che Crew-6 sarà la sesta missione operativa con astronauti a bordo, che SpaceX porta avanti in collaborazione con la NASA nell'ambito del Commercial Crew Program e il nono volo con equipaggio della compagnia in generale. Per quanto riguarda la Crew Dragon utilizzata per l'occasione, la capsula Endeavour, sarà la sua quarta missione con equipaggio verso la ISS. Il modello in questione ha inaugurato la sua storia di volo con la missione di prova Demo-2 nel 2020, Crew-2 nel 2021 e la missione privata Ax-1 nell'aprile 2022.