Il primo razzo stampato 3D è pronto a decollare | Diretta lancio 8 marzo

Relativity Space si prepara a testare il primo razzo al mondo stampato in 3D nel suo viaggio inaugurale nello spazio. La società con sede in California ha annunciato lo scorso mercoledì la data di lancio del suo razzo chiamato Terran 1. La missione di lancio, intitolata GLHF, che altro non è che l'acronimo di Good Luck, Have Fun, ossia Buona fortuna e divertiti alla traduzione letterale. La partenza è prevista per il prossimo 8 marzo da Cape Canaveral LC-16, in Florida, e la finestra di lancio si aprirà alle 19 secondo il nostro fuso orario, dunque un ottimo orario anche per coloro che volessero seguire l'evento (che sarà trasmesso in diretta).

La società parla del suo razzo sacrificabile a 2 stadi come il più grande oggetto stampato in 3D: GLHF è alto circa 33 metri e alla base misura poco più di 2 metri in larghezza. In realtà, di tutta la struttura circa l'85% risulta stampato in 3D, ma Relativity Space punta a raggiungere il 95% con i prossimi modelli. Come capacità di carico utile, Terran 1 sarà in grado di trasportare payload da 1.250 kg.