La scorsa giornata la NASA ha tenuto una teleconferenza con i media presso il Kennedy Space Center in Florida, per annunciare nuovi dettagli sulla missione congiunta con SpaceX, Crew-6, e direzionata verso la Stazione Spaziale Internazionale. Scopriamo così che il lancio dal celebre launch pad 39A è previsto per lunedì 27 febbraio alle 7:45 del mattino secondo il nostro fuso orario, dunque un ottimo modo di cominciare la giornata per gli appassionati di tecnologia aerospaziale.

La copertura in diretta del giorno del lancio su NASA TV e sul sito dell'agenzia inizia quando da noi saranno le 04:00, e naturalmente potranno essere seguiti tutti i preparativi pre-partenza. I dirigenti della NASA e SpaceX, insieme ai partner internazionali, si sono incontrati durante l'intera giornata di martedì come parte del Flight Readiness Review (FRR) della missione in preparazione, che per la sesta volta si affiderà a SpaceX per garantire la rotazione dell'equipaggio a bordo del laboratorio orbitale.

La missione Crew-6 porterà due astronauti della NASA, il comandante di missione Stephen Bowen e il pilota Warren "Woody" Hoburg, insieme all'astronauta degli Emirati Arabi Uniti, Sultan Alneyadi, e al cosmonauta della Roscosmos, Andrey Fedyaev, che serviranno entrambi come specialisti di missione.

Durante la scorsa giornata sono arrivati al Kennedy Space Center della NASA e grazie a questa missione voleranno a bordo del collaudatissimo veicolo spaziale SpaceX Crew Dragon Endeavour, che sarà come al solito trasportato da un razzo Falcon 9. Crew-6 trascorrerà fino a sei mesi alla stazione spaziale prima di tornare sulla Terra.

Nel frattempo ci sono anche novità per quanto riguarda il secondo partner della NASA per questo tipo di missioni, Boeing, che durante il 2023 potrebbe terminare la fase di test della sua navicella Starliner. In futuro la soluzione di Boeing si affiancherà a quella SpaceX per le missioni commerciali, inizialmente come backup e successivamente come mezzo operativo a tutti gli effetti.