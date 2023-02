Falla sulla Soyuz, la Russia pubblica le prime immagini del foro sulla navicella

Sebbene la causa non sia ancora stata chiarita del tutto, i media statali russi hanno sempre parlato di un possibile impatto con un meteoroide , e il 13 febbraio l'agenzia spaziale russa ha rilasciato le prime immagini pubbliche del foro che ha causato la perdita di liquido refrigerante dal radiatore di bordo.

Mentre sulla Stazione Spaziale Internazionale sono in attesa di capire quando sarà inviata la navicella Soyuz MS-23, in ritardo sui paini originali, e che servirà per far rientrare l'equipaggio composto dall'astronauta della NASA, Frank Rubio e i cosmonauti di Roscosmos, Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, si continua a investigare sulla falla che ha subito la Soyuz MS-22 , navicella che ormai è considerata inutilizzabile per il viaggio di ritorno, quantomeno con degli esseri umani a bordo.

Vi avevamo detto che il viaggio della Soyuz MS-23 si sarebbe potuto concretizzare il 20 febbraio, tuttavia lo stesso post che mostra il foro, dichiara ufficialmente che la missione di recupero è stata rinviata e non avverrà prima di marzo. Sebbene ci siano molte ipotesi in campo, si è deciso di indagare ulteriormente, visti anche gli ultimi sviluppi non proprio positivi.

In effetti le immagini della falla arrivano a pochi giorni di distanza da un altro evento di perdita molto simile, ma stavolta riguardante un altro mezzo russo, ossia il cargo Progress 82. Il presunto danno da meteoroide ha messo in allarme anche la NASA, che ha avviato un dialogo con SpaceX per capire se sia il caso di rinforzare le capsule Crew Dragon e migliorare la schermatura.

Nel frattempo le missioni verso la ISS non si fermeranno e vi ricordiamo inoltre che la prossima missione, la Crew-6, è prevista per la partenza il prossimo 26 febbraio.