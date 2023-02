JUICE, la missione ESA partirà ad aprile: destinazione Giove

Dopo averla anticipata ormai qualche anno fa, L'ESA fa sapere che la missione JUICE direzionata verso il gigante gassoso Giove prenderà vita probabilmente già ad aprile di quest'anno. La sonda spaziale di nuova generazione si unirà all'orbiter Juno della NASA nello studio del pianeta.

JUICE sta per Jupiter Icy Moons Explorer e lo scopo del veicolo spaziale sarà quello di effettuerà osservazioni dettagliate del gigantesco pianeta gassoso e delle sue tre grandi lune, Ganimede, Callisto ed Europa, sfruttando la sua ricca dotazione composta 10 strumenti scientifici principali. Ecco come viene descritta dalla Agenzia Spaziale Europea.

La missione intende analizzare queste lune dotate di oceani sia come oggetti planetari che come possibili habitat per la vita. Inoltre, esplorerà a fondo il complesso ambiente di Giove e studierà l'intero sistema gioviano come archetipo dei giganti gassosi dell'Universo. Juice raggiungerà diversi primati nel Sistema Solare.