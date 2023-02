Rover Curiosity: nuove prove confermano un passato marziano ricco d'acqua

Detto questo, lo scorso dicembre Curiosity si è mosso all'interno di quella che viene chiamata Marker Band Valley, dove ha realizzato anche questa splendida panoramica che vi proponiamo a seguire: Ma nonostante la bellezza dello scatto, non era l'elemento più rilevante della zona come scopriremo a breve.

"Questa è la migliore prova di acqua e onde che abbiamo visto dell'intera missione. Siamo saliti attraverso migliaia di piedi di depositi lacustri e non abbiamo mai visto prove come questa - e ora l'abbiamo trovata in un posto che ci aspettavamo fosse asciutto".

L'area non era tra quelle prese in considerazione per la ricerca di segni di presenza passata d'acqua e a tutti gli effetti si pensava che fosse la meno predisposta, tuttavia grazie a ulteriori analisi visive sono state successivamente identificate delle strutture rocciose increspate che rappresentano dei "segni inequivocabili" a detta del team di scienziati che li ha analizzati.

Ricordiamo che dal 2014 il rover ha scalato le pendici del Monte Sharp, un'area rocciosa alta 5 chilometri che un tempo era disseminata di laghi e ruscelli e che si ipotizza possano aver fornito un ambiente ricco per lo sviluppo della vita, anche solo microbica.

Il Monte Sharp rappresenta un'occasione unica di studio, poiché è costituito da strati disposti in ordine temporale, con il più antico in fondo e il più giovane in cima alla formazione. Man mano che il rover è salito sono aumentati gli elementi a disposizione e ci hanno permesso di capire che Marte non era così diverso dalla Terra nel suo passato. Sappiamo che il clima era più caldo, e l'acqua abbondante...decisamente diverso dal deserto gelido odierno.

Marker Band Valley si trova a circa 800 metri d'altitudine rispetto la base della montagna. La roccia i quest'area è così dura che Curiosity non è stato in grado di raccogliere un campione nonostante abbia effettuato diversi tentativi, ma non è la prima volta che ciò accade. Ad esempio con Vera Rubin Ridge", Curiosity aveva dovuto provare tre volte prima di trovare un punto abbastanza morbido per riuscire nell'impresa.

Gli scienziati fanno sapere che cercheranno un punto più morbido durante la prossima settimana, tuttavia nel caso in cui l'operazione si rivelasse nuovamente fallimentare, ci saranno molti altri siti da esplorare. Ad esempio, più avanti rispetto a Marker Band c'è una valle scolpita dal vento e chiamata Gediz Vallis, la quale un tempo potrebbe essere stata attraversata da un fiumiciattolo nato più in alto sul Monte Sharp.

Gli scienziati sospettano anche che qui si siano verificate delle lente frane coadiuvate dall'azione dell'Acqua, che hanno inviato massi e detriti, anche delle dimensioni di un'auto, verso il fondo della valle. Curiosity ha intravisto questi detriti a Gediz Vallis Ridge due volte l'anno scorso, ma ha potuto osservarli solo da lontano. Si progetta un avvicinamento entro la fine dell'anno.