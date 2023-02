Starship di SpaceX, forse oggi il test d'accensione dei 33 motori di Super Heavy

Ci siamo, oggi a Boca Chica potrebbe tenersi un importante test per SpaceX e la sua astronave ammiraglia Starship, o meglio per il suo primo stadio chiamato Super Heavy. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa in occasione del test Wet Dress Rehearsal, ma nelle prossime ore la società aerospaziale potrebbe tentare uno Static Fire di tuti e 33 i motori che si occuperanno della spinta iniziale.

Fino a oggi abbiamo visto solamente delle prove parziali che hanno interessato una minima parte dei Raptor, ma di fatto non è mai stata tentata l'accensione simultanea delle 33 unità (non più di 14 a oggi) e il superamento di questo scoglio dovrebbe spianare la strada al primo test orbitale.

Sebbene Elon Musk non si sia sbilanciato in prima persona o abbiano fornito info sul test odierno, l'informazione arriva da un profilo di pari livello, o quasi. L'annuncio è arrivato da parte di Gwynne Shotwell, presidente e chief operating officer di SpaceX.