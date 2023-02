Virgin Orbit, un filtro da 100$ la possibile causa della missione fallita

Il manager spiega che si tratta di un componente di LauncherOne che costa attorno ai 100 dollari , e Virgin Orbit ha già deciso di sostituire il fornitore, approfittando della situazione per rivedere - ed eventualmente cambiare - anche altre parti del razzo. Il decollo dell'aereo modificato Cosmic Girl avvenuto presso lo spazioporto della Cornovaglia era avvenuto correttamente , così come tutte le altre procedure erano state condotte senza problemi inclusa l'accensione del primo e del secondo stadio.

ANCHE VEGA C

C'è una seconda missione fallita al centro delle indagini: in questo caso il riferimento va al razzo Vega C, il cui lancio di fine dicembre non è riuscito a causa di una anomalia. In questo caso il prezzo da pagare è stata la perdita di due preziosi satelliti. Anche qui si tratterebbe di un problema al secondo stage del razzo: si tornerà presto a volare con la prima versione del razzo (che ha un secondo stage differente, non affetto dal problema), poi nel corso del 2023 si punta a recuperare nuovamente Vega C.